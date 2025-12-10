Opinión
Entretenimiento Música
Cancelan concierto “Puerto Rico saluda a Andy Montañez”

La fecha original de este evento estaba pautada para el 25 de octubre de 2025 y luego pospuesta para el 22 de marzo de 2026

10 de diciembre de 2025 - 2:56 PM

El espectáculo honraría la trayectoria de Andy Montañez con un grupo de artistas de la salsa y la música popular, quienes iban a compartir escenario con el homenajeado. (david.villafane@gfrmedia.com)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La producción del concierto “Puerto Rico saluda a Andy Montañezanunció este miércoles la cancelación del evento, que sería presentado en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce en 2026.

Originalmente, el referido concierto estaba pautado para el sábado, 25 de octubre de 2025, pero ese mismo mes se anunció la posposición de este evento, y que la nueva fecha sería el domingo, 22 de marzo de 2026, a las 6:00 p.m., en la misma sala del CBA.

“Todas las personas que habían adquirido sus boletos deberán reclamar su reembolso en el punto de venta en el que los adquirió: Ticket Center, Ticketera o el mismo Bellas Artes a la brevedad posible”, reza el comunicado de prensa.

La salsa se refiere al género musical resultante de la mezcla de ritmos cubanos, puertorriqueños y afroamericanos.Entre las décadas del 1930 al 1950, la salsa se convierte en un éxito comercial gracias a diversos músicos y cantantes como Andy Montanez (en la imagen), Willie Colón, Héctor Lavoe, Ismael Rivera, Rubén Blades, entre otros. Willie Rosario celebró sus 100 años, el 27 de abril de 2024 con un concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
1 / 81 | Conoce a los artistas más emblemáticos que definieron la salsa puertorriqueña. La salsa se refiere al género musical resultante de la mezcla de ritmos cubanos, puertorriqueños y afroamericanos. - Suministrada

En esta ocación la producción tampoco informó los motivos de la cancelación del espectáculo que honraría la trayectoria del eterno “Niño de Trastalleres”, quien lleva más de 60 años en la escena salsera con un grupo de artistas de la salsa y la música popular, quienes iban a compartir escenario con el homenajeado.

