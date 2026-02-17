Cantante Adnilés Babilonia debuta con un manifiesto de luz y fuerza femenina

La cantautora puertorriqueña Adnilés Babilonia marca un nuevo capítulo en su carrera con el lanzamiento de “La Hija del Sol”, su primer álbum de estudio, compuesto por diez temas de su autoría, en el que entrelaza ritmos caribeños y contemporáneos con los que creció.

El Nuevo Día conversó con la artista para conocer la inspiración detrás de su producción, la cual describe como un “manifiesto” de amor propio, fuerza femenina y espiritualidad.

“Llevaba un año trabajándolo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Estos son los temas de los que necesitaba hablar este año”, expresó Babilonia tras su lanzamiento el pasado mes de enero.

Y es que, para su primer álbum de estudio, deseaba que el Sol fuera el eje de su proyecto, el cual describió como una “luz” que atraviesa cada una de sus letras, cuidadosamente pensadas, y mediante las cuales invita a quien lo escuche a “reconocerse y sanar”. “Quería llevar en este momento un poquito de luz. Están pasando muchas cosas en el mundo y quiero que mi música y estas nuevas canciones sean ese elemento de paz y de calidez”.

El álbum incluye temas como “Millones son las estrellas”, “Tu Templo”, “Vete”, “La Colora”, “A dónde van los sueños”, “Mi lugar seguro”, “Sí quiero”, “Veo Veo”, “Elena” y “Hija del Sol”, este último su sencillo promocional.

Según detalló, cada canción narra una historia distinta que transita por el amor, el desamor, la sensualidad, la pérdida, la reconstrucción personal, la esperanza, la memoria colectiva y la celebración de la vida.

“Este es un álbum que nace desde la honestidad. Cada canción es una parte de mi historia, de mis luchas, de mis alegrías y de mi manera de ver la vida como mujer, artista y ser humano. Sé que lo van a disfrutar de principio a fin”, expresó.

En cuanto a la fusión de ritmos, decidió no encasillarse en un solo género, pues cuenta con más de 17 años de educación musical. En esta producción incluyó influencias de flamenco, bomba, plena, seises y aguinaldo, así como salsa, bachata, timba y rumba, entre otros.

“Siempre he estado en el estudio de muchos géneros musicales. Se me dio la oportunidad en este álbum de dar una bandeja de fusiones y que definitivamente es quien soy. Me encanta la música, siento que me encuentro y no me gusta encajonarme dentro de uno solo. Uno tiene mucho que ofrecer”, aseguró.

Más allá de lo íntimo y lo espiritual, “La Hija del Sol” también abre espacio a la reflexión social y al compromiso artístico con la realidad que vive el País.

Es por esto que considera necesaria la crítica social y el llamado a denunciar la violencia de género en Puerto Rico, por lo que alza su voz a través de la letra de “Elena”, una sutil continuación del tema de 1958 “Cortaron a Elena”, de Canario y su grupo.

“Cortaron a Elena es una canción que relata una violencia de género y pues me llevó a reflexionar de que, a pesar de tantos años de esa composición, todavía seguimos en las mismas. Buscaba llevar un poquito esa referencia a la actualidad con todo lo que pasa y los feminicidios en Puerto Rico. Puede ser una canción oscura, pero bien necesaria en estos momentos”, destacó.

¿Qué deseas que sientan al escuchar tu álbum de principio a fin?, preguntó este rotativo.

“Recientemente me ha escrito mucha gente de Estados Unidos. Están las nevadas, hace mucho frío, y me cuentan que mi álbum les ha brindado algo necesario, esa calidez, ese conectar, y creo que eso es lo que quiero que se lleven, que (el disco) sea ese sol en momentos de frío y oscuridad”, concluyó emocionada.