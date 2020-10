La cantante puertorriqueña La India aseguró este lunes a Efe que estará muy emocionada el próximo sábado cuando ofrezca, por primera vez, un espectáculo virtual completamente dedicado a la legendaria intérprete cubana Celia Cruz.

En entrevista con Efe, Linda Bell Viera Caballero, La India, dijo que Cruz “era mi artista favorita” desde que escuchó su música por primera vez cuando niña gracias a sus padres, y que posteriormente lograron conocerse y concretar una amistad, al punto de que la legendaria cantante se convirtió en su “madrina” profesional.

“Desde que me conoció, sintió un deseo de apoyarme, de querer acercarse a mí y no solo ser mi ídolo, sino mi maestra, que me corregía. En aquel tiempo, no tenía a nadie que me escuchara mejor, y ella me ayudó a ser la mitad de la mujer que soy hoy en día. Ahora me toca honrarla y hacer este homenaje tan profundo para mí”, abundó.

El concierto “India and Friends: Homenaje a la reina Celia Cruz”, que tendrá un costo de 8 dólares, será transmitido desde el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de San Juan por lamusica.com, como regalo por la conmemoración del natalicio 95 de Cruz, conocida, entre sus varios motes, como “La guarachera de Cuba”.

Celia "marcó grandes huellas en mi carrera”

“Esto es muy importante para mí, porque estoy hablando de una mujer que marcó grandes huellas en mi carrera y creyó en mí”, resaltó La India.

“Yo hoy en día no puedo creer todos los años de apoyo que Celia me brindó, al igual que Tito Puente”, indicó la cantante, mencionando también al llamado “Rey del timbal”.

Sintió “magia” en su primer encuentro

“Desde que nos conocimos sentí una magia. Era bien de pueblo, bien humilde, no había ‘ego’ con ella. Simplemente era tan simpática, tan bella, tan fabulosa. Yo morí y fui al cielo directo en aquel momento”, reflexionó sobre Cruz, una de las figuras más emblemáticas del género caribeño de la salsa.

“Celia fue grande en mi vida. Yo pasé por esa escuela musical, desde la Sonora Matancera, de un aprendizaje de 50 años. Ella siempre me decía: ‘Mantente firme, no te dejes tumbar, tú eres mi sucesora’. Yo le debo mi carrera a ella”, afirmó La India, de 51 años.

“La princesa de la salsa”, nombre que le atribuyera la propia Cruz a La India, adelantó que para su espectáculo, que dirigirá el músico cubano Ramón Vázquez, interpretará durante una hora algunos de los éxitos de Cruz. Y entre esos grandes temas que dejó Cruz en su legado está “Usted abusó”, del cual contó que durante uno de los ensayos para la presentación tuvo que detenerlo por la emoción que le causó interpretarlo.

No ha podido recuperarse de la muerte de Cruz

“Yo nunca me recuperé de su partida”, admitió La India sobre el fallecimiento de Cruz en 2003.

Y por la amistad que ambas tuvieron, una de las recomendaciones que le ofreció Cruz a la intérprete boricua fue que siempre llegara temprano a sus compromisos y que luciera, “porque la gente te va a ver, que vas a ser grande y que iba a tener mucha fe en mí y cada vez voy a superarme”.

“Ella no quería que los rumores me tumbaran. Al momento no entendí, pero cuando se fue, todos los consejos que me daba era para superarme”, dijo La India, ya con tres décadas de carrera.

“Celia a veces no se daba cuenta de lo que representaba para mí. Fue una relación tan bella entre ella y yo”, recalcó la artista boricua sobre “La reina de la salsa” y “La guarachera del mundo”, como también se conocía a Cruz.

Y adjuntando todas estas experiencias con Cruz, así como de su carrera musical de treinta años, La India indicó que tiene planes de escribir una biografía suya, en la que detallará situaciones muy personales que vivió, como cuando a sus 16 años acogió la fama, ganando mucho dinero y después cayó en una depresión.