Chanell celebra el empoderamiento femenino con “Femme Fatale”

Con una carrera en ascenso y un estilo que lo distingue dentro de la música urbana, Chanell se prepara para el próximo paso en su trayectoria: “Femme Fatale”, un proyecto musical con el que aboga por el empoderamiento de la mujer.

El Nuevo Día conversó con el cantante puertorriqueño para hablar sobre la inspiración detrás de su nuevo proyecto y los sonidos con los que coquetea en esta evolución.

“Me inspiré en lo que siempre me inspiro, en hacer realmente buena música”, comentó Christopher Lee Canales Sánchez, nombre de pila del artista. “Desde el inicio, siempre he tratado de inventar con sonidos, cosas que no están en el juego ahora mismo. Quiero que escuchen esos sonidos que no esperan de mí los fanáticos”.

En 2019 lanzó su primer tema, “Bipolar”, el cual comenzó a sonar en la isla. En 2020, presentó el remix de junto a Nio García y Casper Mágico.

Según detalló el joven de 27 años, natural de Ceiba, su nueva propuesta musical —que ya está disponible en las plataformas digitales— es completamente distinta a “No More Tears”, su álbum debut. “Mi primer disco fue un concepto personal y de superación. Este va dirigido a las mujeres completas, para las féminas. Es más colorido, más sonido, más mood, y definitivamente es más rico”.

“Femme Fatale” cuenta con 13 temas como “Yo tan bueno, tú tan ruda”, “Uzi Má” y colaboraciones con su hermano, Leebrian, en “Tú allá”, así como con la cantante emergente Zoé en “No C nos dio”. Para Chanell, la primera vez que se dé play al disco debe escucharse en orden.

“Escúchalo del 1 al 13”, nos enfatizó. “Tiene su orden por un propósito. Es como irse de viaje conmigo, es una pieza de colección súper, súper linda”.

Cabe destacar que, para centrarse en su creación, participó en un campamento musical, donde logró encontrar la musa para experimentar con sonidos como el pop y el trap, además de otras fusiones que sacaron lo mejor de él.

“Es bueno tú salir de tu zona de comfort… irte con tu círculo de trabajo y buscar esa musa. Irte tranquilo, aislarte y solamente hacer música las 24 horas del día. Allí te concentras y no tienes ningún tipo de distracción. Yo siempre trato de hacer lo mejor de mí en esos momentos”.

¿Cómo defines "Femme Fatale"?, preguntamos.

“Pienso que puede ser un poco atrevido y fresco… porque tiene cosas que mucha gente no se lo espera de mí, ni yo mismo lo esperaba. Estoy aprendiendo a ser un poquito más atrevido”, reflexionó.