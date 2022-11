La cantante española Concha Buika anunció que está preparando un “maravilloso” nuevo álbum en solitario en homenaje al trío mexicano Los Panchos.

“Cuando escuché ‘Ya no debo pensar que te amé, es preferible olvidar que sufrir’ (de su canción ‘Caminemos’), pensé que esto se debía seguir cantando”, explicó.

Además, resaltó que el trío mexicano fue “la primera banda de chicos que giró a nivel mundial” y que “tienen temazos que son un tesoro”.

Buika, quien viene de ofrecer conciertos en Venezuela y Colombia, también dijo que en diciembre participará en la gira de conciertos de “Ole México” bajo la tutela de la prestigiosa directora mexicana Alondra de la Parra.

María Concepción Balboa Buika (Palma de Mallorca, 1972) participa este fin de semana en el festival de cine grabado con teléfonos celulares SmartFilms, que se celebra en Ciudad de México, donde destacó a EFE la importancia que ha tenido el séptimo arte en su vida.

PUBLICIDAD

“De pequeña, el cine era lo que realmente me hacía soñar que todo era posible y me hizo pensar que yo podría llegar lejos. En agradecimiento, hoy necesito mirar una o dos películas antes de acostarme”, manifestó.

De hecho, es, en parte, gracias a la cinematografía que se decantase por el mundo de la música.

“La música que había en las películas te entraba en vena. Tomaba otra dimensión en tu cabeza, en la vida, en la sociedad. Tiré para la música porque es donde me dijeron que creían en mí”, indicó.

La valentía de los compositores mexicanos

Buika, quien dijo que amaba a México, resaltó que su cultura ha influido notablemente en su música porque el cantante mexicano “es de composición valiente”.

“No es de esconderse detrás de las canciones, sino de contar su verdad a través de la música. En España, antiguamente, los cantautores y compositores, sobre todo en el flamenco, eran muy así, de enfrentar. Eso me ha enseñado mucho”, expuso.

Además de su futuro homenaje a Los Panchos, la española rindió tributo en su disco “El último trago” (2009) al icono de la música ranchera Chavela Vargas y colaboró con el guitarrista mexicano Carlos Santana en el trabajo “Africa Speaks” (2019).

“Chavela me hizo una mujer valiente. Una vez que lloraba en el camerino porque me había dejado una pareja, me dijo que cómo podía llorar por el amor de uno cuando tenía el amor de 4.000 personas esperándome”, confesó.

Pese a su admiración por los grandes de la música mexicana –también le maravilla Juan Gabriel–, apostilló que para ella todos los artistas tienen el mismo valor, “toquen en un bar, en la calle o en un escenario”.

PUBLICIDAD

La brecha de género resiste en la música

Buika, que ha promovido la integración de las mujeres en la música rodeándose de intérpretes femeninos, lamentó que siga existiendo una brecha de género en la industria.

“Existe desde el momento en que a nosotras nos obligan por sistema a enseñar las tetas y el culo, y a ellos no”, comentó. No obstante, dijo no estar de acuerdo con el “feminismo extremo” ni con ciertos movimientos, como el “Free the nipple”m, que hacen que prime la estética sobre la música.

“Yo vengo de una época en la que Betty Missiego, Franco Battiato y un montón de artistas que no eran precisamente muy bellos, al menos a mi parecer, tuvieron carreras maravillosas. Volvamos a ello”, exhortó.