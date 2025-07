“Fue bien emocionante. Lo disfruté al máximo. No solamente disfruté a Bad Bunny, disfruté también con los intérpretes y entendí todo. En mi caso utilizo audífonos y ahí puedo escuchar algunos sonidos, pero no es algo perfecto. Por ejemplo, no puedo identificar qué es lo que está diciendo el cantante. Así que al llegar al concierto de Bad Bunny apagué los audífonos y me enfoqué en los intérpretes. Lo otro que uno experimenta es el bajo y se siente la vibración y uno sabe si es reguetón o una música más como balada. Gracias a los intérpretes, la comunidad sorda tiene acceso real a estos eventos”, contó Izquierdo, quien es sorda profunda en entrevista con El Nuevo Día.

“Cada intérprete tiene su área de expertise y de habilidad en ese sentido. Hay intérpretes que se centran en el área judicial, otros en el hospital, en escuela, gobierno… Por ejemplo, en el caso mío, he intentado múltiples áreas y la escuela no es lo mío. De un tiempo para acá me ofrecieron empezar en el ámbito de la música y pues sin querer me di cuenta que, en efecto, me sale bien la parte de reguetón. Soy bastante tímida y no es mucho mi flow, pero, sin embargo, en la ejecución, me sale bien”, explicó Pérez, quien dijo ser una persona introvertida.