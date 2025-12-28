¡Conoce dónde despedir el año en grande!

Tradicionalmente, la gran mayoría de los hoteles en la isla han llevado a cabo eventos relacionados a la despedida de año para que sus huéspedes, así como público en general, puedan disfrutar con amistades y amigos por todo lo alto. Este año, como no podía ser de otra manera, son muchísimas las opciones, que van desde cenas temáticas en buenos restaurantes, hasta grandes fiestas con música de DJ y orquestas en vivo. Aquí te dejo una lista con varias de estas fiestas para que vayas organizando cómo vas a recibir el nuevo año.

Condado Vanderbilt Hotel

El Condado Vanderbilt Hotel en San Juan ofrece una celebración única que combina gastronomía y entretenimiento. Sus restaurantes insignia, como 1919, presentarán menús maridados con vinos y champaña, mientras que OLA ofrecerá cenas frente al mar y STK un ambiente vibrante desde la tarde. La fiesta principal será en el Patio del Fauno desde las 8:00 p.m., con música en vivo de Cuenta Regresiva Big Band, un tributo a Olga Tañón por Odemaris Music y sets de DJ. Mientras, el VC Lounge contará con la orquesta de Juan Vélez y DJ Brody. Para quienes buscan algo distinto, la “New Year’s Eve Soirée” traerá una temática mexicana con música en vivo, cocteles especiales y un espíritu festivo para recibir el 2026.

Alma San Juan

Este diciembre, Alma San Juan se posiciona como uno de los lugares más exclusivos del Viejo San Juan para despedir el 2025. Con vistas a la Plaza de Colón y un ambiente sofisticado, el hotel ofrece experiencias únicas para celebrar la Nochevieja. El restaurante Mar y Rosa contará con un menú especial en dos turnos: el primero a $125 y el segundo a $250 con open bar y DJ en vivo. Además, se llevará a cabo el "NYE Cocktail Experience" para quienes prefieren una fiesta más dinámica, Por otro lado, Andaluz ofrecerá una cena a la carta con servicio continuo de 5:30 p.m. a 11:00 p.m., ideal para quienes buscan flexibilidad y elegancia, también con música en vivo.

Fairmont El San Juan Hotel

La celebración "Live Limitless New Year’s Eve 2025″ en el Fairmont El San Juan Hotel promete una noche inolvidable para despedir el año con estilo y música en dos escenarios icónicos. Desde las 7:00 p.m., The Lobby se convierte en el centro de la elegancia y la energía con presentaciones de Michael Stuart y DJ JAV, mientras que el área VIP Chico Cabaret, ubicada junto al escenario, ofrece una experiencia exclusiva hasta las 3:00 a.m. Para quienes buscan glamour absoluto, el Grand Ballroom abre sus puertas a las 8:30 p.m. con un open bar de 9:00 p.m. a 1:00 a.m. y espectáculos en vivo de Manny Manuel, Giselle y DJ Carlos Fernández. Este acceso incluye entrada general a The Lobby y al área exterior Banyan Tree Gril.

Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico

El "NYE Grand Salsa Ball & New Year’s Beach Bash" en el Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico ofrece una experiencia única para despedir el 2025 con una sola taquilla que da acceso a dos celebraciones exclusivas. La noche comienza a las 7:30 p.m. con un cóctel de bienvenida, seguido por una cena plateada a las 8:30 p.m., y entretenimiento en vivo en el Ballroom Gala con Norberto Vélez y Guaynaa. Al llegar la medianoche, la fiesta se traslada al aire libre con el "New Year’s Beach Bash", que incluye música de Oscarito, pleneros, espectáculo de fuegos artificiales y un brindis acompañado de asopao. El boleto incluye open bar ilimitado, cena, música en vivo y acceso a ambos ambientes, con opción de reservar mesas para grupos de 10 personas.

Dave & Buster’s en Plaza Las Américas

Despide el 2025 con ritmo y diversión en Dave & Buster’s Plaza Las Américas con el evento "¡Despide el año con sabor a salsa!", una celebración familiar que comienza a las 7:30 p.m. y ofrece música en vivo por LUVA con un homenaje a Marc Anthony, además de la energía de DJ Curly durante toda la noche. El boleto de adulto incluye cena buffet, barra abierta hasta la medianoche, brindis y asopao para cerrar la noche, además de una Power Card de $20 con videojuegos ilimitados y party props mientras duren.

Condado Plaza Hotel

Celebra la llegada del 2026 con "Cheers NYE 2026″ en el Condado Plaza Hotel, una fiesta llena de música, baile y elegancia que comienza el 31 de diciembre a las 8:00 p.m. para VIP y 9:00 p.m. para entrada general. El evento contará con el ritmo en vivo de Midnight Band y los beats de DJ Phred, además de barra abierta con marcas seleccionadas, estaciones de comida gourmet y brindis de espumoso a medianoche acompañado de asopao. La experiencia VIP ($219) incluye acceso temprano, bebida de bienvenida, área exclusiva con asientos numerados, barra privada y servicio dedicado, mientras que la entrada general ($130) ofrece barra abierta, estaciones de comida y ambiente festivo con party props.

Wyndham Grand Río Mar Rainforest Beach & Golf Resort

Despide el 2025 con lujo y ritmo en la "Gran Gala Caribeña" del Wyndham Grand Río Mar Rainforest Beach & Golf Resort, una celebración inspirada en la elegancia de La Habana que comienza el 31 de diciembre a las 8:00 p.m. en el Rio Mar Ballroom. La noche contará con presentaciones en vivo de Cucco Peña & The Philharmonic, la energía caribeña de A Son de Guerra (tributo a Juan Luis Guerra), mezclas del Special Guest DJ y una explosiva batucada a medianoche. El boleto incluye barra abierta premium, estaciones culinarias exquisitas y cocteles artesanales, además de un espectacular show de fuegos artificiales para recibir el 2026.

Caribe Hilton

Comienza el 2026 con estilo en el Caribar del Caribe Hilton con la fiesta "Legacy of Lights", una celebración llena de energía tropical y glamour, que se extiende desde las 8:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. La noche contará con presentaciones en vivo de Jungle Hooligans, la electrizante Ecstasy Band y los ritmos de DJ Xtasys hasta la madrugada, además de un emocionante New York City Countdown a la 1:00 a.m. Las mesas incluyen botellas de champagne Laurent Perrier (desde $400 hasta $475, con propina incluida) y garantizan acceso para cuatro personas, mientras que la comida estilo tapas y las bebidas estarán disponibles para compra durante toda la noche.

Dave & Buster’s de Plaza del Sol Bayamón

Despide el 2025 con una celebración única en Dave & Buster’s, en Plaza del Sol Bayamón, con el evento "Midnight Masquerade", una fiesta que combina elegancia, diversión y la emoción del gaming. Desde las 8:00 p.m., los asistentes podrán disfrutar de un buffet navideño, además de barra abierta, música en vivo y el ritmo de DJ JD Herrera. El boleto de adulto incluye una Power Card de $15 con videojuegos ilimitados, brindis y asopao a medianoche, y party props para animar la noche. Los niños (4 a 12 años) también tendrán su propia Power Card y un menú especial.

La Concha Resort

Dile adiós al 2025 con glamour en La Concha Resort con la celebración "Midnight Mirage", la fiesta más icónica de Condado que combina sofisticación moderna y energía vibrante. Desde las 8:00 p.m., los asistentes disfrutarán de sets de DJ, experiencias inmersivas y una presentación especial del artista puertorriqueño Joseph Fonseca. El evento ofrece opciones exclusivas como el Moet VIP Pool Stage Table, que incluye boletos para cuatro personas y una botella de Moet Champagne Brut, y los Moet VIP Lounges, con capacidad para 10 invitados, tres botellas de Moet y servicio dedicado toda la noche.

Wyndham Palmas Beach

Despide el 2025 con elegancia en la "Noche en Blanco" del Wyndham Palmas Beach, Golf & Boutique Resort, una celebración bajo las estrellas que combina tradición y sofisticación. Desde las 8:00 p.m., los asistentes disfrutarán de música en vivo con DJ, pleneros, parranda, fotobooth y una decoración especial que transformará el salón en un ambiente festivo. El boleto incluye open bar con marcas de la casa, brindis y asopao a medianoche, además de un buffet navideño con sabores puertorriqueños, como el clásico lechón a la vara. La noche culminará con un espectáculo de fuegos artificiales para dar la bienvenida al 2026.

AC Hotel San Juan Condado

Despide el 2025 desde las alturas con "AC·CESS TO THE SKY NYE 2026″ en el Bar·C·Lona Rooftop del AC Hotel San Juan Condado, una celebración sofisticada con música en vivo, gastronomía especial y vistas espectaculares al cielo de la ciudad. El evento comienza a las 9:00 p.m. y ofrece dos opciones: un boleto VIP de $500 para un máximo de cinco personas que incluye un área reservada y una botella de champaña, o boletos individuales para niños (6 a 12 años) por $55.

Condado Plaza

La fiesta "Party Like In Vegas" en el Moon Bar del Condado Plaza, será una celebración llena de ritmo y glamour que comienza a las 9:00 p.m. Disfruta de barra libre y el tradicional asopao a medianoche, mientras bailas al son de los Zampoñeros y los sets de DJ Robert Bonilla. La entrada general cuesta $135 e incluye barra libre con marcas seleccionadas, mientras que la experiencia VIP por $199 ofrece barra premium, aperitivos y un bar exclusivo. El evento es solo para mayores de 18 años.

El Conquistador Resort

La despedida de año en El Conquistador Resort en Fajardo, comienza con un buffet exquisito disponible de 6:00 a 9:00 p.m., seguido por un espectáculo lleno de ritmo y energía. El evento contará con presentaciones en vivo de Grupomanía, Charlie Sepúlveda, La Súper Banda y el DJ Negro, creando el ambiente perfecto para bailar y brindar hasta la medianoche. Los boletos para adultos cuestan $239 e incluyen buffet, bebidas y show (18+), mientras que los niños (6 a 17 años) pagan $95 con buffet y refrescos ilimitados; los infantes entran gratis.

The Royal Sonesta San Juan

Dile adiós al 2025 con “Bubbles & Sparks”, la celebración de año nuevo en The Royal Sonesta San Juan, diseñada para combinar lujo, música y un ambiente festivo para todas las edades. Desde las 8:00 p.m. hasta la 1:00 a.m., disfruta de la energía en vivo de Desibel y los ritmos de un DJ que mantendrán la pista encendida toda la noche. El evento ofrece opciones para todos: entrada general por $75 (incluye acceso y asopao a medianoche) o mesas privadas para dos, cuatro o seis personas (desde $198 hasta $575), que incluyen botellas de cava y brindis especial.

Club Brava en el Fairmont Hotel

Despide el 2025 con la fiesta "Mr. Naisgai & Friends Takeover - Bubbles 2026″ en Club Brava, una de las celebraciones más esperadas del año. Desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., disfruta de una noche llena de música, glamour y energía con el reconocido DJ y productor Mr. NaisGai, quien ha colaborado con artistas como Rauw Alejandro, acompañado por DJ Alex en el Main Floor y DJ Ish en el Ultra Lounge. El evento incluye barra abierta, brindis especial con espumoso a medianoche y descuentos en valet y estacionamiento. Los boletos comienzan en $95 (hasta el 28 de diciembre) y aumentan hasta $150 el día del evento.

