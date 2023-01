En días pasados salió a la luz la divulgación de una demanda entablada en el Tribunal de Distrito Central de California, en la que se ven implicados más de una treintena de personalidades, que incluyen cantantes, productores y sellos discográficos, en su mayoría puertorriqueños y relacionados con la música urbana, entre ellos Luis Fonsi, Daddy Yankee, Farruko, Ozuna, Anuel AA y muchos otros.

La casa productora de “dancehall reggae” Steely & Clevie Productions los acusa de uso ilegal y de que se beneficiaron de elementos del ritmo del “dancehall jamaiquino” utilizado en el tema musical “Fish Market”, que fue lanzado en 1989, y que se conoce internacionalmente como “dembow”.

De la demanda de 82 páginas, se desprende que “Fish Market” contiene un patrón de compás que ha sido copiado extensamente y sin permiso en el mundo del reguetón en decenas de canciones.

El licenciado Roberto Sueiro, quien se especializa en propiedad intelectual y derechos de autor, no le ve muchas posibilidades a la referida demanda y ganarla resultaría “cuesta arriba”. Según explica, una usurpación de derecho autoral sobre una canción se divide en tres elementos principales: el ritmo, la armonía y la melodía. En la melodía reside el derecho autoral, que es la que te permite comparar una canción con otra. No obstante, aclara que en el elemento rítmico no puede haber una usurpación de derecho autoral, mientras puso como ejemplo el ritmo de la clave en el género de la salsa, por lo que proteger ritmos que son comunes en un género de música, lo que haría sería anular ese género.

“Cuando tú vas a comparar canciones, tú tienes que comparar las melodías, no el ritmo. Ya yo escuché la canción ‘Fish Market’ y el problema que veo con la demanda es que esta alude a una usurpación de derecho autoral en el ritmo y los ritmos no son apropiables por nadie. Esa es la primera parte de la demanda, que es la principal. El hecho de tú haber sido el primero en hacer ese ritmo, no te da un monopolio sobre el mismo”, señaló el también presidente del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos.

Asimismo, explicó que la otra parte de la demanda tiene que ver con la usurpación de derecho autoral que se da cuando se toma una grabación, la sacas de un sitio y la usas para ponerla en otro sin hacerle ningún cambio, que sería robar la grabación de uno para usarla en otro lado. En ese sentido, eso es lo que se conoce comúnmente como el “sampling”.

“Si usaron ‘sampling’, que es básicamente una usurpación de la grabación original para utilizarlo en otra grabación, ahí sí habría usurpación de derecho autoral o ‘copyright infringement’, porque no simplemente es que te estás apropiando de ritmos, sino que te estás apropiando en sí de la grabación y el ‘sound recording’, que es un derecho autoral separado del ‘copyright’ de la canción”, aclaró el licenciado Sueiro. “Ahora bien, yo he escuchado las sesiones rítmicas y muchas de las de Daddy Yankee, Luis Fonsi y toda esa gente, yo no veo que parezca que se hayan apropiado un ‘sampling’ de la canción original de ‘Fish Market’, no parece de primera impresión”.

Probar que hubo un “sampling” es difícil, según destacó, porque de la única manera en que se puede probar que utilizaron elementos exactos -algunos o todos- que existían originalmente, tiene que probarse con una huella digital.

“Incluso, si yo cojo los mismos elementos de la primera grabación, que es rítmico, y lo reproduzco original -entiéndase por ello el que me busqué el tambor, la batería, la campanita y lo que hice fue que básicamente reproduje lo que ellos hicieron en un lado, y yo lo hice yo original en el otro-, si fuese así, que es lo que a primera vista me parece ser lo que ocurrió, no hay usurpación de derecho autoral tampoco. La única manera que hay usurpación de derecho autoral es si ellos cogieron un pedazo de la grabación y la utilizaron en sus canciones, cosa que no me parece que ese es el caso de primera impresión. O sea que, probar ese caso y ganarlo está cuesta arriba”, acotó.

De acuerdo con Sueiro, la estrategia principal de los demandantes, sabiendo lo complejo y difícil que es probar una apropiación ilegal de un ritmo, radicar una demanda consolidada puede que les permita llegar a un acuerdo de transacción en evitación del pleito, lo que podría significar alguna ganancia de dinero para Steely & Clevie Productions.