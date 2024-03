Dalex apunta un año lleno de lanzamientos musicales

“ En tarima ella es otra cosa y me gustó mucho su propuesta musical ”, dijo Dalex sobre Chesca con quien previamente había lanzado “Easy”, otra de las canciones que incluyeron en su concierto. En el caso de “Déjalos que hablen”, el lanzamiento creó expectativas entre sus fans, quienes pensaban que tenían una relación sentimental.

“Se alborotó un poco la cosa, porque según las fotos y el video, la gente empezó con que son novios, o no son novios, ya tú sabes”, dijo Dalex, quien afirmó: “Somos buenos amigos”.

“Estaba un poco asustado porque nunca he hecho un evento así, que yo sea el artista principal aquí en México; pero yo pienso que de arriesgarse se trata, el que no arriesga, no gana”, dijo Dalex que logró cautivar al público con sus bailarines y músicos.