Día Nacional de la Zalsa espera en el 2027 regresar al Estadio Hiram Bithorn

A días de la edición 42 del Día Nacional de la Zalsa, el evento salsero está listo para repetir su segunda cita en la Plaza de la Independencia en San Juan, con miras a que en el 2027 pueda regresar al Estadio Hiram Bithorn, escenario por décadas del cónclave salsero.

El estadio deportivo no albergó la edición 2025 y tampoco lo hará este año. Sin embargo, tras las declaraciones del alcalde de San Juan, Miguel Romero, sobre la posibilidad de que se realicen los conciertos de Shakira y Karol G, -de concretarse las negociaciones con las producciones-, en el Estadio Hiram Bithorn, la edición 43 volvería al recinto, según confirmó hoy, Marcos Rodríguez, “El Cacique”, director de programación de Zeta 93, emisora que presenta el evento salsero.

“Escuchamos al alcalde de San Juan hace poco decir que vienen dos eventos grandes para el Hiram Bithorn. Eso nos da a entender a nosotros que ya para el 2027 el estadio va a estar disponible. Llevamos dos años en la Plaza de la Independencia porque no tuvimos las facilidades del estadio por la pelota y la renovación y si el alcalde ya dijo que estamos ready para eventos, esperamos nuevamente el año entrante regresar al Hiram Bithorn”, aseguró “El Cacique” en conferencia de prensa con parte de los talentos salseros que se presentarán el domingo, 22 de marzo de 2026 en la tarima salsera.

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Este año, el enfoque del evento va dirigido a la salsa internacional al contar con exponentes de Colombia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. El Cacique señaló que quisieron tener un programa internacional para validar la difusión del género en el mundo ante la difusión que ha tenido la clave salsera en los últimos años.

La música en tarima comenzará a las 11:00 a.m. por lo que los productores del evento recomiendan que los asistentes lleguen temprano.

El encuentro reunirá al exponente colombiano Fruko y su Tesos, quien por primera vez estará en el evento.

“La gente quiere conocer la cuna de esta cultura de la salsa de Puerto Rico. Llevo 60 años tocando y conocí las orquestas de Nueva York, las nacientes como la Richie Ray y Bobby Cruz, Héctor Lavoe con el fallecido Willie Colón y yo de niño los veía y me maravillé y luego pude hacer la orquesta que representa la salsa colombiana. Papa Dios me regaló el éxito y reconozco las (influencias) de Ismael Rivera y Cortijo y su combo y El Gran Combo de Puerto Rico que nos enseñó la disciplina y el manejo de la finanzas. Me siento tan orgulloso de estar aquí porque me siento que esto es estar en los Premios Oscar”, indicó Fruko.

Otra de las orquestas lóngevas que estarán en la tarima es La Sonora Ponceña. El cantante Darvel García comentó que La Sonora Ponceña es una de las agrupaciones más queridas por los puertorriqueños por lo que se han presentado en múltiples ocasiones en el evento que inició el fenecido Pedro Arroyo, creador el Día Nacional de la “Zalsa” y quien fue el director de programación de la emisora Z-93.

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“Después del año 14 perdí la cuenta de cuantas veces La Sonora Ponceña ha estado en este evento, pero al igual que El Gran Combo, Willie Rosario y Bobby Valentín somos de las orquestas más queridas por el público y todos podemos decir que somos profetas en nuestra tierra. Esto nos llena de orgullo”, aseguró en un aparte García.

A la tarima sin Papo Lucca

García señaló que La Sonora Ponceña no contará con el músico y director Papo Lucca en tarima, ya que este se encuentra recuperándose. Sin embargo, sostuvo a El Nuevo Día que “Papo escoge las canciones y los arreglos musicales”.

“Papo está recuperándose y está esperando la aprobación del médico, pero todavía no puede estar. Él desea hacer los viajes pero hasta que el doctor no de el permiso no puede. Esperamos que el año que viene pueda estar con nosotros”, explicó García.

El virtuoso músico es reemplazado por el pianista Vicente Báez, ya que García sostuvo que “La Sonora siempre ha tenido dos pianistas”.

Por la nueva generación de salseros, estará Manolito Rodríguez quien presentará su concepto con La Zónika, agrupación en la que fusiona “el sabor, lugar, salsa, mezcla y energía”.

“A la gente que piensa que la salsa no tiene exponentes fuertes para mantener el legado, aquí estamos nosotros; Luis Figueroa, Charlie Cruz, Carlos García, Ángel Pomales y este servidor”, puntualizó Rodríguez.

Conferencia de prensa del Día Nacional de la Zalsa. (Xavier Araújo)

¿Quiénes se presentan este año?

Fruko y sus Tesos

José Alberto “El Canario”

La Sonora Ponceña

La India

Los Adolescentes

Chiquito Team Band

Mickey Cora y su Orquesta Cábala

PR es Salsa con Joey Hernández, Simón Pérez y Guillo Rivera

Carlos García

Manolito Rodríguez y La Zónika

Charlie Cruz

Luis Figueroa