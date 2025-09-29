Doble estreno para Jossie Esteban

El veterano cantante Jossie Esteban está de estreno por partida doble, ante el lanzamiento del sencillo “Él es serio” y firmar con el manejador y productores dominicano, Luisín Martí.

El nuevo sencillo del artista dominicano celebra además 45 años ininterrumpidos en la música. Esta canción viene cargada de ritmo, chispa y el sabor característico que ha definido su carrera durante décadas. Con una mezcla de matices culturales y letras ingeniosas, “Él es serio” revive esa conexión única que el cantante ha cultivado con su audiencia: la de hacer bailar, reír y disfrutar sin pretensiones. La nueva entrega musical reafirma su capacidad para reinventarse sin perder la identidad que lo convirtió en una leyenda de la música tropical.

De la mano de Martí, Jossie Esteban afianza su carrera a nivel internacional con planes inmediatos y a futuro. Martí ha manejado a artistas de renombre internacional como Los Hermanos Rosario, el puertorriqueño Manny Manuel, la y la leyenda de la salsa dominicana Raulín Rosendo, entre otros,

Martí ya encamina un nuevo álbum para el artista y la gira internacional “Jossie Esteban con Fuerza Tour” que dará inicio en 2026 y comprende Colombia, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina y Chile, entre otros países. Con esta representación, el artista inicia una etapa enfocada en consolidar su legado, fortalecer su presencia en mercados internacionales y abrir nuevas oportunidades de colaboración.

El 2026 promete ser un año de expansión y reafirmación para Jossie Esteban, un artista que, lejos de detenerse, sigue apostando a la música tropical con la alegría y el carisma que lo han hecho eterno en el corazón del pueblo.

De cara a la temporada navideña, época en la que sus éxitos se convierten en banda sonora obligada, el veterano artista se prepara con múltiples presentaciones y proyectos.