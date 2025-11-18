Opinión
18 de noviembre de 2025
79°nubes rotas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Documental sobre Sofía Jirau llega al American Film Market California

La miniserie “Alavett” narra la vida de la modelo puertorriqueña

18 de noviembre de 2025 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La modelo puertorriqueña Sofía Jirau. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La miniserie documental, “Alavett”, basada en la vida de la puertorriqueña Sofía Jirau, la primera modelo con Síndrome de Down de Victoria’s Secret, representó a Puerto Rico en el American Film Market (AFM) en California.

RELACIONADAS

Fernando Llavona, CEO de Kassia LLC y productor ejecutivo de la producción, llevó el documental al festival de cine californiano. “Alavett” es un proyecto que presenta la historia de Jirau, una joven que es un símbolo de representación, inclusión y orgullo para Puerto Rico.

La historia “Alavett” también presenta la capacidad de soñar, perseverar y conquistar escenarios mundiales de la joven que nunca ha claudicado a la hora de alcanzar sus metas.

Sofia Jirau lanzó la plataforma digital www.sofiajirau.com con su marca Alavett en marzo de 2019. Sofía participó en el desfile otoño-invierno 2019 del diseñador Luis Antonio.Este mes de febrero, Sofía se convirtió en la primera modelo con síndrome de Down que participa en una campaña de Victoria's Secret.
Los sueños cumplidos de Sofía Jirau . Sofia Jirau lanzó la plataforma digital www.sofiajirau.com con su marca Alavett en marzo de 2019.

“Hemos recibido notificaciones de mucho interés, pero no vamos a cerrar ninguna negociación hasta encontrar la plataforma perfecta para el debut de nuestra Sofía Jirau”, afirmó Llavona.

“No vamos a escatimar en lograr presentar a Sofía ante el mundo en una plataforma de calibre mundial, como lo es también nuestra Sofía. No vamos a aceptar ni un centavo menos ni una posibilidad menor a lo que sabemos que este proyecto puede lograr para ella y para Puerto Rico”, añadió el productor en declaraciones escritas.

Fernando Llavona.
Fernando Llavona. (Suministrada)

El American Film Market es uno de los encuentros más influyentes en la industria global del cine y la televisión, donde se reúnen ejecutivos de las principales plataformas, distribuidores, productores y casas productoras para adquirir, financiar y posicionar contenido de alto impacto internacional.

Llavona afirmó que su misión busca posicionar a Puerto Rico con fuerza, visibilidad y legitimidad en uno de los mercados más importantes del mundo.

Convencido de que “el interés que representa Puerto Rico es magnético”, Llavona ya estableció reuniones con algunas de las compañías de mayor peso en la industria, entre ellas Netflix, Amazon, Paramount, Starz, Vision Films, Village Roadshow, CAA, UTA y William Morris. En cada encuentro, Llavona ha destacado la capacidad, la pericia, el talento y la tecnología de producción que Puerto Rico ofrece, posicionando a la isla como espacio competitivo en la creación de contenido de calibre mundial.

Durante estas reuniones, Llavona habló sobre las estructuras robustas de Puerto Rico para atraer y desarrollar producciones, incluyendo: la Comisión de Cine, su marco de apoyo y las herramientas disponibles para el sector; los créditos contributivos, uno de los incentivos más competitivos del hemisferio y la labor del DMO posicionando a Puerto Rico como destino fílmico y turístico a nivel global.

La presencia de Puerto Rico en el AFM demuestra el compromiso de Kassia LLC con elevar la visibilidad del talento local, abrir nuevas puertas y posicionar a la isla como un destino confiable, innovador y competitivo en el escenario global.

