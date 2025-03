La modelo, empresaria y activista Sofía Jirau anunció recientemente el lanzamiento de la campaña “Por Ellos”, una iniciativa digital diseñada para apoyar a padres y cuidadores de niños con síndrome de Down .

“Si tienes un hijo con síndrome de Down, no tengas miedo. Sé que tienes muchas preguntas, pero poco a poco encontraremos las respuestas”, expresó Sofía Jirau en declaraciones escritas, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down.