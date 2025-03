Primeros 1,000 días desde que nacen: vital para que niños con síndrome de Down mejoren el habla y la alimentación

Además de la disminución del tono muscular, uno de los signos físicos más comunes de los niños que padecen síndrome de Down es que su lengua suele ser más grande para su cavidad oral, lo que impacta directamente en la producción de sonidos como la alimentación.

“Está probado científicamente que la intervención temprana cambia vidas. En la etapa de 0 a 3 años se están creando unas conexiones neuronales, que se dan particularmente en sus primeros mil días desde su nacimiento. Por eso es tan importante nosotros complementar estas destrezas de lenguaje y alimentación en los niños con diagnóstico de síndrome de Down porque son aprendidas y son áreas que nosotros como patólogos de habla y lenguaje trabajamos”, explicó la patóloga del habla y lenguaje, la doctora Lynnette Piñeiro de la Universidad Albizu , en entrevista con El Nuevo Día .

“El niño va a necesitar ayuda en esa transición, porque particularmente sus características faciales en su sistema de desarrollo oral motor, impacta lo que es la destreza de la alimentación. Trabajamos con los padres de la mano para ayudarlos en estrategias para cuando vayan a hacer ese gran cambio”, destacó en el marco del Día Mundial del síndrome de Down .

“Se tienen que comenzar desde temprano porque las acciones neuronales son tan rápidas, que se necesita aprovechar ese tiempo y fomentar todas las destrezas de habla y alimentación, porque el cerebro está presto para eso . Siempre el niño puede aprender, porque nunca para de aprender, pero esos primeros 1,000 días particularmente, y si le añadimos el diagnóstico de síndrome de Down, necesitamos aprovechar esa ventana de tiempo para estimular en ellos esas destrezas que las van a necesitar para toda la vida”, acota.

“Nosotros podemos estar con los niños una o dos veces a la semana, pero los papás están con ellos siempre. Les brindamos a ellos las herramientas para que se sientan seguros, empoderados y puedan aprovechar cada minuto del día, y que cada experiencia de su vida cotidiana pueda ser aprovechada para estimular el desarrollo de la comunicación y la alimentación”, mencionó a la vez que instó a los padres a que no esperen a los 12 meses para buscar ayuda de un patólogo del habla y lenguaje, que les oriente, brinde estrategias y le haga una evaluación porque aunque hay unas características en general, cada niño es distinto.

Estrategias para la edad temprana

“El diagnóstico no es una etiqueta”

La doctora Piñeiro, además de enfatizar que en la actualidad existen demasiadas herramientas para trabajar en favor de los niños con síndrome de Down, instó que esta condición no sea utilizada para etiquetar a aquellos que lo padecen, pues este no determina lo que pueden alcanzar ni su futuro.