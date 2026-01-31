Opinión
Suscriptores
El Gran Combo celebrará sus 64 años con presentaciones internacionales

La primera parada será en Colombia el 22 de mayo

31 de enero de 2026 - 10:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Presentación artística de El Gran Combo de Puerto Rico. (Stephanie Rojas)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bogotá- El Gran Combo de Puerto Rico conmemorará 64 años de trayectoria con dos conciertos en Colombia, uno el 22 de mayo en Bogotá y el otro al día siguiente en Bucaramanga, la capital del departamento de Santander (noreste), informó este viernes su equipo de prensa en un comunicado.

“Este aniversario será un viaje por más de seis décadas que se han convertido en la banda sonora de millones de personas en América Latina y el mundo”, apuntó la información.

El grupo, que fue fundado en 1962 por el pianista puertorriqueño Rafael Ithier, quien falleció en el pasado mes de diciembre, arrancará su gira de aniversario el 22 de mayo en el Movistar Arena de la capital colombiana, con un espectáculo que “marcará un hito” para la salsa en el país.

Al día siguiente, el 23 de mayo, la banda actuará en el Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones (Cenfer) de Bucaramanga en una noche que, según detalló el comunicado, reunirá a grandes referentes de la música popular y tropical.

En esa presentación, El Gran Combo contará con la apertura de la Orquesta Internacional del Joe -agrupación dedicada a rendir homenaje al legado musical de Joe Arroyo-, seguido del vallenato de Poncho Zuleta & El Cocha Molina, en un encuentro de generaciones y sonidos que representan “la riqueza musical del Caribe”.

El público podrá cantar y bailar clásicos como “Un verano en Nueva York”, “Ojos Chinos”, “Me liberé” y “Brujería”; además de otros temas de su repertorio que recorre géneros como la bomba, la plena, la guaracha, el bolero, el merengue y la salsa que los consagró como “iconos globales”.

Ambos conciertos en Colombia estarán dedicados a honrar la memoria y el legado de Ithier, cuyo aporte “marcó para siempre la historia de la música caribeña y convirtió a El Gran Combo en La Universidad de la Salsa”.

El 26 de mayo de 1962, Rafael Ithier ocupó la banqueta del piano en el primer baile de El Gran Combo en el Rock'n Roll Club, en Bayamón, marcando el inicio de una historia legendaria.A lo largo de su carrera, Ithier forjó el estilo característico de El Gran Combo, una orquesta que, bajo su batuta, se convirtió en una escuela y ejemplo de disciplina y excelencia.En marzo de 2024, Rafael Ithier obtuvo un doctorado honoris causa en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en una ceremonia que se llevó a cabo en el emblemático teatro del campus.
Tags
El Gran ComboConcierto
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
