La última voluntad de Rafael Ithier: El Gran Combo de Puerto Rico continúa

San Juan - Ante la muerte el pasado, 6 de diciembre de 2025, del director y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier, a sus 99 años, la llamada “Universidad de la Salsa” enfrentará una nueva etapa cuyo propósito será preservar el legado que construyó el fenecido director musical, visionario de la emblemática orquesta.

Así lo confirmó el vocalista de la agrupación Joselito Hernández durante la misa exequial en honor a Ithier que se celebró hoy, lunes, en la catedral San Juan Bautista, en el Viejo San Juan.

En un aparte con los medios, Hernández cantante y quien lleva la parte administrativa del grupo, confirmó que El Gran Combo continuará ante la voluntad del maestro. De igual forma, el licenciado Víctor Rivera Hernández, abogado y amigo Ithier expresó en su mensaje de duelo durante la misa que la voluntad del maestro es la continuidad de la orquesta salsera, creado en el 1962.

El emotivo último adiós al maestro Rafael Ithier. Conforme a la última voluntad del Maestro Ithier, se había anunciado que este será el único acto fúnebre en la Catedral San Juan Bautista del Viejo San Juan.

“Esto es una responsabilidad grande y, si antes lo era, ahora es una responsabilidad demasiado de mantener el legado de Ithier como él lo hizo. Es una fórmula ganadora y que no hay que cambiar absolutamente nada. La ecuación está hecha y si eso está funcionando, no hay que cambiar nada. Tratamos de imitar el trabajo de él y es bien difícil, pero si logramos pensar como Ithier pensaba, en cuestión de negocios, de su calidad humana y con todos nosotros, donde no existen estrellas porque ni siquiera él se veía como una estrella porque la estrella aquí se llama El Gran Combo de Puerto Rico y así se va mantener siempre”, detalló el cantante, que junto a Jerry Rivas y Anthony García mantiene el frente de vocalistas de la llamada “Universidad de la salsa”.

Hernández, aclaró que, hasta el momento, la familia del fenecido director musical no le ha comunicado que se retire de la parte administrativa de la orquesta, al contrario, el deseo es que siga desempeñando ese rol. Hernández administra la agenda, contratos y presentaciones de los “Mulatos del sabor”.

“Las hijas hasta ahora no me ha dicho nada, al contrario, me han dicho: ‘Por favor, sigue, que esto no puede parar’. Ellos, la familia, tienen mi palabra de que así será. En los últimos tres años he estado manejando la agrupación en los contratos, agenda y nómina. Ithier delegó mucho en mí y es un gran orgullo porque fue el último que entré. Lo voy a recordar como el papá que yo hubiera querido tener por más tiempo. Él me dio muchas cosas porque no solo fue el Ithier que me dio la oportunidad de estar en El Gran Combo, sino me dio el amor de padre y abuelo que necesitaba”, subrayó Hernández.

El resto de los mulatos, aunque no tuvieron la oportunidad de conversar con este medio al estar en medio de la ceremonia religiosa, han revelado en múltiples ocasiones que sus deseos es mantener el legado musical de Ithier como una de las orquestas salsera más longevas de Puerto Rico.

La otra agrupación salsera puertorriqueña que lleva más de 70 años es la Sonora Puertorriqueña.