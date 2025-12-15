Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La última voluntad de Rafael Ithier: El Gran Combo de Puerto Rico continúa

La agrupación salsera tiene como propósito mantener el legado de su fundador y director musical

15 de diciembre de 2025 - 4:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de Rafael Ithier colocada en la misa exequial que se llevó a cabo en la Catedral de San Juan para celebrar su vida. (Xavier Araújo)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

San Juan - Ante la muerte el pasado, 6 de diciembre de 2025, del director y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier, a sus 99 años, la llamada “Universidad de la Salsa” enfrentará una nueva etapa cuyo propósito será preservar el legado que construyó el fenecido director musical, visionario de la emblemática orquesta.

RELACIONADAS

Así lo confirmó el vocalista de la agrupación Joselito Hernández durante la misa exequial en honor a Ithier que se celebró hoy, lunes, en la catedral San Juan Bautista, en el Viejo San Juan.

En un aparte con los medios, Hernández cantante y quien lleva la parte administrativa del grupo, confirmó que El Gran Combo continuará ante la voluntad del maestro. De igual forma, el licenciado Víctor Rivera Hernández, abogado y amigo Ithier expresó en su mensaje de duelo durante la misa que la voluntad del maestro es la continuidad de la orquesta salsera, creado en el 1962.

Conforme a la última voluntad del Maestro Ithier, se había anunciado que este será el único acto fúnebre en la Catedral San Juan Bautista del Viejo San Juan. Fotos : Xavier Araújo | GFR Media Sin embargo el sepelio será en un acto privado, reservado para la familia. En la foto, Ednita Nazario abraza a un familiar de Rafael Ithier. El cantante Wisón Torres asistió a la misa exequial.
1 / 15 | El emotivo último adiós al maestro Rafael Ithier. Conforme a la última voluntad del Maestro Ithier, se había anunciado que este será el único acto fúnebre en la Catedral San Juan Bautista del Viejo San Juan. Fotos : Xavier Araújo | GFR Media - Xavier Araújo

“Esto es una responsabilidad grande y, si antes lo era, ahora es una responsabilidad demasiado de mantener el legado de Ithier como él lo hizo. Es una fórmula ganadora y que no hay que cambiar absolutamente nada. La ecuación está hecha y si eso está funcionando, no hay que cambiar nada. Tratamos de imitar el trabajo de él y es bien difícil, pero si logramos pensar como Ithier pensaba, en cuestión de negocios, de su calidad humana y con todos nosotros, donde no existen estrellas porque ni siquiera él se veía como una estrella porque la estrella aquí se llama El Gran Combo de Puerto Rico y así se va mantener siempre”, detalló el cantante, que junto a Jerry Rivas y Anthony García mantiene el frente de vocalistas de la llamada “Universidad de la salsa”.

Hernández, aclaró que, hasta el momento, la familia del fenecido director musical no le ha comunicado que se retire de la parte administrativa de la orquesta, al contrario, el deseo es que siga desempeñando ese rol. Hernández administra la agenda, contratos y presentaciones de los “Mulatos del sabor”.

“Las hijas hasta ahora no me ha dicho nada, al contrario, me han dicho: ‘Por favor, sigue, que esto no puede parar’. Ellos, la familia, tienen mi palabra de que así será. En los últimos tres años he estado manejando la agrupación en los contratos, agenda y nómina. Ithier delegó mucho en mí y es un gran orgullo porque fue el último que entré. Lo voy a recordar como el papá que yo hubiera querido tener por más tiempo. Él me dio muchas cosas porque no solo fue el Ithier que me dio la oportunidad de estar en El Gran Combo, sino me dio el amor de padre y abuelo que necesitaba”, subrayó Hernández.

El resto de los mulatos, aunque no tuvieron la oportunidad de conversar con este medio al estar en medio de la ceremonia religiosa, han revelado en múltiples ocasiones que sus deseos es mantener el legado musical de Ithier como una de las orquestas salsera más longevas de Puerto Rico.

La otra agrupación salsera puertorriqueña que lleva más de 70 años es la Sonora Puertorriqueña.

El 26 de mayo de 1962, Rafael Ithier ocupó la banqueta del piano en el primer baile de El Gran Combo en el Rock'n Roll Club, en Bayamón, marcando el inicio de una historia legendaria.A lo largo de su carrera, Ithier forjó el estilo característico de El Gran Combo, una orquesta que, bajo su batuta, se convirtió en una escuela y ejemplo de disciplina y excelencia.En marzo de 2024, Rafael Ithier obtuvo un doctorado honoris causa en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en una ceremonia que se llevó a cabo en el emblemático teatro del campus.
1 / 25 | En imágenes: la vida de Rafael Ithier estuvo repleta de música y sabor. El 26 de mayo de 1962, Rafael Ithier ocupó la banqueta del piano en el primer baile de El Gran Combo en el Rock'n Roll Club, en Bayamón, marcando el inicio de una historia legendaria.
Tags
El Gran ComboEl Gran Combo de Puerto RicoRafael IthierJerry RivasSalsa
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 15 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: