EN VIVO: sigue las exequias fúnebres de Rafael Ithier
La transmisión especial “Un Legado Eterno: Honrando al Maestro” puede ser vista por todos sus fanáticos de Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica
14 de diciembre de 2025 - 5:18 PM
14 de diciembre de 2025 - 5:18 PM
Este lunes se lleva a cabo el último adiós a don Rafael Ithier Natal, fundador y director de El Gran Combo de Puerto Rico, y fanáticos en Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica, así como en otras partes del mundo, pueden ser parte de este momento a través de una transmisión en vivo.
Tras su fallecimiento a los 99 años el pasado sábado, 6 de diciembre, la familia del Maestro compartió los detalles de sus exequias. En la tarde del domingo, además, se anunció a través de la cuenta de El Gran Combo en Instagram la realización de una transmisión especial titulada “Un Legado Eterno: Honrando al Maestro”, relacionada con la misa en honor a su vida y legado.
La ceremonia, que ya comenzó, se celebra desde las 10:00 de la mañana.
Conforme a la última voluntad del Maestro Ithier, este es el único acto fúnebre, celebrado en la Catedral San Juan Bautista del Viejo San Juan, mientras que el sepelio se llevará a cabo en un acto privado, reservado exclusivamente para la familia, tal y como fue solicitado por quien fue considerado por muchos un “padre” de la música y forjó un legado excepcional en Puerto Rico y el resto del mundo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: