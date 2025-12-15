Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

EN VIVO: sigue las exequias fúnebres de Rafael Ithier

La transmisión especial “Un Legado Eterno: Honrando al Maestro” puede ser vista por todos sus fanáticos de Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica

14 de diciembre de 2025 - 5:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Este lunes se lleva a cabo el último adiós a don Rafael Ithier Natal, fundador y director de El Gran Combo de Puerto Rico, y fanáticos en Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica, así como en otras partes del mundo, pueden ser parte de este momento a través de una transmisión en vivo.

Tras su fallecimiento a los 99 años el pasado sábado, 6 de diciembre, la familia del Maestro compartió los detalles de sus exequias. En la tarde del domingo, además, se anunció a través de la cuenta de El Gran Combo en Instagram la realización de una transmisión especial titulada “Un Legado Eterno: Honrando al Maestro”, relacionada con la misa en honor a su vida y legado.

La ceremonia, que ya comenzó, se celebra desde las 10:00 de la mañana.

Conforme a la última voluntad del Maestro Ithier, este es el único acto fúnebre, celebrado en la Catedral San Juan Bautista del Viejo San Juan, mientras que el sepelio se llevará a cabo en un acto privado, reservado exclusivamente para la familia, tal y como fue solicitado por quien fue considerado por muchos un “padre” de la música y forjó un legado excepcional en Puerto Rico y el resto del mundo.

El 26 de mayo de 1962, Rafael Ithier ocupó la banqueta del piano en el primer baile de El Gran Combo en el Rock'n Roll Club, en Bayamón, marcando el inicio de una historia legendaria.A lo largo de su carrera, Ithier forjó el estilo característico de El Gran Combo, una orquesta que, bajo su batuta, se convirtió en una escuela y ejemplo de disciplina y excelencia.En marzo de 2024, Rafael Ithier obtuvo un doctorado honoris causa en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en una ceremonia que se llevó a cabo en el emblemático teatro del campus.
1 / 25 | En imágenes: la vida de Rafael Ithier estuvo repleta de música y sabor. El 26 de mayo de 1962, Rafael Ithier ocupó la banqueta del piano en el primer baile de El Gran Combo en el Rock'n Roll Club, en Bayamón, marcando el inicio de una historia legendaria.
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
