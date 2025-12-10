Opinión
Suscriptores
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Revelan detalles de las exequias de Rafael Ithier, según su última voluntad

El “Mulato Mayor” falleció el pasado sábado, 6 de diciembre a los 99 años

10 de diciembre de 2025 - 1:10 PM

El 26 de mayo de 1962, Rafael Ithier ocupó la banqueta del piano en el primer baile de El Gran Combo en el Rock'n Roll Club, en Bayamón, marcando el inicio de una historia legendaria.A lo largo de su carrera, Ithier forjó el estilo característico de El Gran Combo, una orquesta que, bajo su batuta, se convirtió en una escuela y ejemplo de disciplina y excelencia.En marzo de 2024, Rafael Ithier obtuvo un doctorado honoris causa en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en una ceremonia que se llevó a cabo en el emblemático teatro del campus.
1 / 25 | Revelan detalles de las exequias de Rafael Ithier, según su última voluntad. El 26 de mayo de 1962, Rafael Ithier ocupó la banqueta del piano en el primer baile de El Gran Combo en el Rock'n Roll Club, en Bayamón, marcando el inicio de una historia legendaria.
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La familia del fundador, director, y propietario de El Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier Natal, comunicó durante la tarde del miércoles los detalles de las exequias del “Mulato Mayor”, quien falleció el pasado sábado, 6 de diciembre.

A través de la cuenta de El Gran Combo en Instagram informaron al país los detalles oficiales de las exequias que se ofrecerán en honor a su vida y legado.

“Conforme a la última voluntad del Maestro Ithier, se celebrará, como único acto fúnebre, una Misa Exequial en la Catedral San Juan Bautista del Viejo San Juan el lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 10:30 a.m.“, reza la comunicación.

“Esta celebración estará abierta al público para que el pueblo de Puerto Rico y todos aquellos que admiraron su obra alrededor del mundo puedan rendirle tributo”, continuó.

Asimismo, ofrecieron detalles del sepelio, que será uno de carácter privado.

“En cumplimiento con los deseos del maestro Ithier, el sepelio se realizará posteriormente, en un acto privado, reservado para la familia. Más adelante, se notificará el lugar donde descansarán los restos del maestro”, finalizó.

Mientras tanto, la llamada “Universidad de la salsa” deberá continuar con su agenda artística y compromisos establecidos, al menos para la época festiva.

Los “Mulatos del sabor” se presentarán el sábado, 13 de diciembre en el evento “The Sounds of Puerto Rico: Christmas Edition” y el viernes, 19 de diciembre, llegarán a La Placita de Santurce.

ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas Rodríguez
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
