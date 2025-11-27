Opinión
27 de noviembre de 2025
“El Ña” y “Traigo esta trulla” se escucharán en versión sinfónica con Herminio de Jesús

El concierto navideño será el domingo, 30 de noviembre

27 de noviembre de 2025 - 9:49 AM

Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante Herminio de Jesús celebrará este domingo 30 de noviembre a las 4:00 de la tarde su gran concierto “Navidad Sinfónica con Herminio de Jesús”, que se llevará a cabo en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce.

En “Navidad Sinfónica con Herminio de Jesús” se escucharán temas de Herminio de Jesús como “Levántate”, “El Coquí”, “El Ña”, “Traigo esta trulla”, “La Gallinita” entre muchos otros que sonarán con los acordes de la Orquesta Filarmónica de Bayamón.

Con arreglos sinfónicos de los grandes éxitos de De Jesús, promete transportar a la audiencia a un mundo de alegría, unión y tradiciones culturales.

Los boletos para “Navidad Sinfónica con Herminio de Jesús” están disponibles en Ticketera, Ticketcenter y en la boletería de Bellas Artes.

Es una producción de RC Productions.

El compositor Herminio de Jesús revela cómo surgió la idea para la popular canción "Asómate al balcón"

La primera persona en interpretarla fue el fenecido cantante Vicente Caratini y Los Cantores de San Juan, en el 1978.

Tags
Herminio de JesúsMúsica
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
