“El Ña” y “Traigo esta trulla” se escucharán en versión sinfónica con Herminio de Jesús

El cantante Herminio de Jesús celebrará este domingo 30 de noviembre a las 4:00 de la tarde su gran concierto “Navidad Sinfónica con Herminio de Jesús”, que se llevará a cabo en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce.

En “Navidad Sinfónica con Herminio de Jesús” se escucharán temas de Herminio de Jesús como “Levántate”, “El Coquí”, “El Ña”, “Traigo esta trulla”, “La Gallinita” entre muchos otros que sonarán con los acordes de la Orquesta Filarmónica de Bayamón.

Con arreglos sinfónicos de los grandes éxitos de De Jesús, promete transportar a la audiencia a un mundo de alegría, unión y tradiciones culturales.

Los boletos para “Navidad Sinfónica con Herminio de Jesús” están disponibles en Ticketera, Ticketcenter y en la boletería de Bellas Artes.

Es una producción de RC Productions.