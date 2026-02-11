Elena Rose traerá a Puerto Rico su gira mundial

La cantante y compositora venezolana Elena Rose anuncia la primera parte de “Alma Tour 2026″, un nuevo capítulo en su recorrido en vivo. El anuncio llega tras confirmar sus shows en Madrid y Barcelona, donde en menos de 24 horas agotó su primera fecha en Madrid, sumando una nueva fecha ante la respuesta del público.

La cita con el público boricua se llevará a cabo el 21 de mayo en el Coca-Cola Music Hall y los boletos estarán disponibles a partir de este próximo jueves, 12 de febrero, por Ticketera.com

Esta primera parte de la gira recorrerá Miami, Ciudad de México, Monterrey, Guatemala, Madrid, Barcelona, Ciudad de Panamá, San José, Santo Domingo, Bogotá, Medellín, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Quito, San Juan y Chicago, trazando un mapa internacional que acompaña el crecimiento de su audiencia entre Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

“Alma Tour 2026″ se apoya en el impulso de un 2025 decisivo, año en el que Elena Rose recorrió Europa y Estados Unidos con múltiples fechas sold out, afianzando su lugar dentro del pop latino y fortaleciendo su propuesta en vivo. En noviembre de 2025, “Palmeras en el jardín”, tema de Alejandro Sanz, coescrito por Elena Rose, ganó el Latin Grammy a Canción del Año, y Elena sumó además cuatro nominaciones en la ceremonia. El inicio de 2026 la encuentra con seis nominaciones a Premio Lo Nuestro en las categorías: Artista Pop Femenina del Año, Álbum del Año, La Mezcla Perfecta del Año, Mejor Combinación Femenina, Afrobeats del Año y Canción Pop del Año. Un resultado que llega tras el impacto de Bendito Verano y la conexión sostenida que el proyecto ha generado con el público.

En esta gira, Elena Rose continuará presentando en vivo su álbum debut “Bendito Verano” (2025), un proyecto incluido en listas de Mejores Álbumes del Año por Rolling Stone (U.S. y en Español), Billboard y Hypebeast Latam, y que supera los 100 millones de reproducciones globales.

Esa proyección reciente se refleja también en uno de los eventos culturales más vistos del año: recientemente, la voz de Elena Rose se escuchó durante el Super Bowl LX a través de “Party”, de Bad Bunny, donde irrumpe con el hook vocal que define y atraviesa la canción.