Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Elena Rose traerá a Puerto Rico su gira mundial

Conoce cuándo comienza la venta de boletos para el espectáculo de la compositora venezolana

11 de febrero de 2026 - 8:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elena Rose se presentará en el Coca-Cola Music Hall. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La cantante y compositora venezolana Elena Rose anuncia la primera parte de “Alma Tour 2026″, un nuevo capítulo en su recorrido en vivo. El anuncio llega tras confirmar sus shows en Madrid y Barcelona, donde en menos de 24 horas agotó su primera fecha en Madrid, sumando una nueva fecha ante la respuesta del público.

RELACIONADAS

La cita con el público boricua se llevará a cabo el 21 de mayo en el Coca-Cola Music Hall y los boletos estarán disponibles a partir de este próximo jueves, 12 de febrero, por Ticketera.com

Esta primera parte de la gira recorrerá Miami, Ciudad de México, Monterrey, Guatemala, Madrid, Barcelona, Ciudad de Panamá, San José, Santo Domingo, Bogotá, Medellín, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Quito, San Juan y Chicago, trazando un mapa internacional que acompaña el crecimiento de su audiencia entre Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

“Alma Tour 2026″ se apoya en el impulso de un 2025 decisivo, año en el que Elena Rose recorrió Europa y Estados Unidos con múltiples fechas sold out, afianzando su lugar dentro del pop latino y fortaleciendo su propuesta en vivo. En noviembre de 2025, “Palmeras en el jardín”, tema de Alejandro Sanz, coescrito por Elena Rose, ganó el Latin Grammy a Canción del Año, y Elena sumó además cuatro nominaciones en la ceremonia. El inicio de 2026 la encuentra con seis nominaciones a Premio Lo Nuestro en las categorías: Artista Pop Femenina del Año, Álbum del Año, La Mezcla Perfecta del Año, Mejor Combinación Femenina, Afrobeats del Año y Canción Pop del Año. Un resultado que llega tras el impacto de Bendito Verano y la conexión sostenida que el proyecto ha generado con el público.

En esta gira, Elena Rose continuará presentando en vivo su álbum debut “Bendito Verano” (2025), un proyecto incluido en listas de Mejores Álbumes del Año por Rolling Stone (U.S. y en Español), Billboard y Hypebeast Latam, y que supera los 100 millones de reproducciones globales.

Esa proyección reciente se refleja también en uno de los eventos culturales más vistos del año: recientemente, la voz de Elena Rose se escuchó durante el Super Bowl LX a través de “Party”, de Bad Bunny, donde irrumpe con el hook vocal que define y atraviesa la canción.

La artista llegará a Miami para estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, que se celebrará el 19 de febrero en el Kaseya Center, donde subirá al escenario para interpretar “Luna de Miel” junto a Rawayana, además de otras sorpresas.

Tags
Coca Cola Music Hall
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 11 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: