Espectáculos musicales para disfrutar del Día de los Enamorados
En los días previos y posteriores al 14 de febrero, se llevarán a cabo un sinnúmero de espectáculos dirigidos a saciar cualquier gusto
9 de febrero de 2026 - 11:10 PM
¡Qué mejor manera de celebrar el amor y la amistad que con buena música! Puerto Rico se prepara para una agenda espectacular este febrero de 2026, con opciones para todos los gustos: desde, salsa, género urbano y pop, hasta las bohemias más románticas. Por eso, creamos una guía para que planifiques con tiempo tu cita perfecta:
Cuándo: Viernes, 13 de febrero de 2026, a las 7:00 p.m.
Dónde: Teatro Ideal, Yauco
Descripción: El virtuoso pianista Adlan Cruz ofrece una experiencia sensorial que combina música en vivo con el arte del pintor David Nieves. Acompañado por el trompetista Julio Loyola y la voz de Lulú Miranda, este concierto promete conectar emociones a través de cada nota a la luz de la víspera de San Valentín.
Cuándo: 14 de febrero de 2026, a las 8:30 p.m. y 15 de febrero de 2026, a las 6:00 p.m.
Dónde: Coliseo de Puerto Rico
Descripción: “El Caballero de la Salsa” regresa a su casa para regalar una noche donde el amor y la amistad se cantan y se bailan. Sus clásicos se convertirán en el abrazo musical perfecto para las parejas y amigos que quieran celebrar en grande.
Cuándo: Sábado, 14 de febrero de 2026, a las 8:00 p.m.
Dónde: Centro de Bellas Artes de Caguas
Descripción: Por primera vez, los seis ganadores del famoso “reality” “Objetivo Fama”, Janina, Anais, Marlon, Juan, Cristina y Fabián se reúnen en un mismo escenario. Será un concierto cargado de potentes voces y la emoción de volver a ver juntos a estos ídolos locales.
Cuándo: Sábado, 14 de febrero de 2026, a las 8:00 p.m.
Dónde: Teatro Balboa Armando “Chucho” Avellanet, Mayagüez
Descripción: El icónico cantante se presenta en el teatro que lleva su nombre para una velada íntima en el corazón del oeste. Compartirá sus boleros clásicos y temas de la Nueva Ola en un encuentro muy cercano con su fiel público.
Cuándo: Sábado, 14 de febrero de 2026, a las 8:30 p.m.
Dónde: Coca-Cola Music Hall
Descripción: Para quienes buscan algo más movido y contemporáneo, Farruko trae su energía y sus mensajes positivos a Distrito T-Mobile. Es una opción excelente para disfrutar de éxitos mundiales en un ambiente vibrante y moderno.
Cuándo: Sábado, 14 de febrero de 2026, a las 8:30 p.m.
Dónde: Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce
Descripción: La eterna Lissette presenta un espectáculo dedicado por completo al sentimiento del amor. Con su voz dulce y presencia escénica, interpretará las baladas que la han mantenido como una de las favoritas del público puertorriqueño.
Cuándo: Sábado, 14 de febrero de 2026, a las 9:00 p.m.
Dónde: La Concha Resort
Descripción: Si buscas algo diferente, este grupo fusiona la música con un toque de humor y sátira social en el ambiente sofisticado del lobby de La Concha. Es una velada tropical y pícara, ideal para quienes prefieren celebrar con ligereza y buena vibra.
Cuándo: Sábado, 14 de febrero de 2026, a las 7:00 p.m.
Dónde: Moneró Café Teatro & Bar, Caguas
Descripción: Ricky Santana, José Oscar Guevara, Rafi Disdier y Anibal Ayala se unen para una noche de guitarras y sentimiento. Es el lugar perfecto para disfrutar de una copa, mientras escuchas las mejores canciones del repertorio bohemio.
Cuándo: Domingo, 15 de febrero de 2026, a las 4:00 p.m.
Dónde: Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce
Descripción: El legendario “Jibarito de Lares” dice adiós a los escenarios tras 66 años de trayectoria ininterrumpida. Interpretará sus grandes éxitos como “La mano de Dios” en lo que promete ser un evento histórico y muy emotivo para la cultura puertorriqueña.
Cuándo: 15 y 22 de febrero de 2026, a las 4:00 p.m.
Dónde: Moneró Café Teatro & Bar, Caguas
Descripción: Acompañada por el maestro Víctor Meléndez al piano, Ana Isabelle ofrece una interpretación íntima y profunda. Es una experiencia cercana, donde su versátil voz será la protagonista absoluta, ideal para cerrar con broche de oro el mes del amor.
