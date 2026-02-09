Espectáculos musicales para disfrutar del Día de los Enamorados

¡Qué mejor manera de celebrar el amor y la amistad que con buena música! Puerto Rico se prepara para una agenda espectacular este febrero de 2026, con opciones para todos los gustos: desde, salsa, género urbano y pop, hasta las bohemias más románticas. Por eso, creamos una guía para que planifiques con tiempo tu cita perfecta:

El pianista Adlan Cruz dará un espectáculo musical que creará una experiencia sensorial intensa para el público. (VANESSA SERRA DIAZ)

Love In Concert by Adlan Cruz

Cuándo: Viernes, 13 de febrero de 2026, a las 7:00 p.m.

Dónde: Teatro Ideal, Yauco

Descripción: El virtuoso pianista Adlan Cruz ofrece una experiencia sensorial que combina música en vivo con el arte del pintor David Nieves. Acompañado por el trompetista Julio Loyola y la voz de Lulú Miranda, este concierto promete conectar emociones a través de cada nota a la luz de la víspera de San Valentín.

El 'Caballero de la Salsa', Gilberto Santa Rosa, pondrá a bailar y cantar a su público en el Coliseo de Puerto Rico. (Suministrada)

Gilberto Santa Rosa

Cuándo: 14 de febrero de 2026, a las 8:30 p.m. y 15 de febrero de 2026, a las 6:00 p.m.

Dónde: Coliseo de Puerto Rico

Descripción: “El Caballero de la Salsa” regresa a su casa para regalar una noche donde el amor y la amistad se cantan y se bailan. Sus clásicos se convertirán en el abrazo musical perfecto para las parejas y amigos que quieran celebrar en grande.

Los cantantes Janina (a la derecha) y Fabián Torres, ex ganadores de Objetivo Fama, formarán parte del concierto Reencuentro en San Valentín. #### FOTO POR: xavier.araujo@gfrmedia.com Xavier Araújo / GFR Media (Xavier Araújo)

Reencuentro en San Valentín

Cuándo: Sábado, 14 de febrero de 2026, a las 8:00 p.m.

Dónde: Centro de Bellas Artes de Caguas

Descripción: Por primera vez, los seis ganadores del famoso “reality” “Objetivo Fama”, Janina, Anais, Marlon, Juan, Cristina y Fabián se reúnen en un mismo escenario. Será un concierto cargado de potentes voces y la emoción de volver a ver juntos a estos ídolos locales.

Chucho Avellanet (Suministrada)

Chucho Avellanet: dispuesto a todo

Cuándo: Sábado, 14 de febrero de 2026, a las 8:00 p.m.

Dónde: Teatro Balboa Armando “Chucho” Avellanet, Mayagüez

Descripción: El icónico cantante se presenta en el teatro que lleva su nombre para una velada íntima en el corazón del oeste. Compartirá sus boleros clásicos y temas de la Nueva Ola en un encuentro muy cercano con su fiel público.

Farruko se presentará el 14 de febrero de 2026 en el Coca-Cola Music Hall. (Suministrada/Dianeris Nieves)

Farruko

Cuándo: Sábado, 14 de febrero de 2026, a las 8:30 p.m.

Dónde: Coca-Cola Music Hall

Descripción: Para quienes buscan algo más movido y contemporáneo, Farruko trae su energía y sus mensajes positivos a Distrito T-Mobile. Es una opción excelente para disfrutar de éxitos mundiales en un ambiente vibrante y moderno.

Lissette Álvarez (Suministrada)

Lissette “Enamorada”

Cuándo: Sábado, 14 de febrero de 2026, a las 8:30 p.m.

Dónde: Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce

Descripción: La eterna Lissette presenta un espectáculo dedicado por completo al sentimiento del amor. Con su voz dulce y presencia escénica, interpretará las baladas que la han mantenido como una de las favoritas del público puertorriqueño.

Los Rivera Destino, desde la izquierda, Carlos Figueroa, Fernando Tarrazo y Antonio Sánchez, se presentarán en el lobby de La Concha Resort. FOTO POR: Pablo.martinez@gfrmedia.com Pablo Martínez Rodríguez Los Rivera Destino. Música, Parodia Musical, música urbana, Reggaeton, Exitos clásicos, Comedía, Humor (Pablo Martínez Rodríguez)

Los Rivera Destino

Cuándo: Sábado, 14 de febrero de 2026, a las 9:00 p.m.

Dónde: La Concha Resort

Descripción: Si buscas algo diferente, este grupo fusiona la música con un toque de humor y sátira social en el ambiente sofisticado del lobby de La Concha. Es una velada tropical y pícara, ideal para quienes prefieren celebrar con ligereza y buena vibra.

Enamorado de la bohemia

Cuándo: Sábado, 14 de febrero de 2026, a las 7:00 p.m.

Dónde: Moneró Café Teatro & Bar, Caguas

Descripción: Ricky Santana, José Oscar Guevara, Rafi Disdier y Anibal Ayala se unen para una noche de guitarras y sentimiento. Es el lugar perfecto para disfrutar de una copa, mientras escuchas las mejores canciones del repertorio bohemio.

Odilio González, conocido como el 'Jibarito de Lares'.

Odilio González: la despedida

Cuándo: Domingo, 15 de febrero de 2026, a las 4:00 p.m.

Dónde: Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce

Descripción: El legendario “Jibarito de Lares” dice adiós a los escenarios tras 66 años de trayectoria ininterrumpida. Interpretará sus grandes éxitos como “La mano de Dios” en lo que promete ser un evento histórico y muy emotivo para la cultura puertorriqueña.

Ana Isabelle dará un espectáculo donde solo estará acompañada de un piano. (Suministrada)

Ana Isabelle: amor... a piano y voz

Cuándo: 15 y 22 de febrero de 2026, a las 4:00 p.m.

Dónde: Moneró Café Teatro & Bar, Caguas