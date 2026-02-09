Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Espectáculos musicales para disfrutar del Día de los Enamorados

En los días previos y posteriores al 14 de febrero, se llevarán a cabo un sinnúmero de espectáculos dirigidos a saciar cualquier gusto

9 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gilberto Santa Rosa se presentará el 14 y 15 de febrero de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

¡Qué mejor manera de celebrar el amor y la amistad que con buena música! Puerto Rico se prepara para una agenda espectacular este febrero de 2026, con opciones para todos los gustos: desde, salsa, género urbano y pop, hasta las bohemias más románticas. Por eso, creamos una guía para que planifiques con tiempo tu cita perfecta:

RELACIONADAS
El pianista Adlan Cruz dará un espectáculo musical que creará una experiencia sensorial intensa para el público.
El pianista Adlan Cruz dará un espectáculo musical que creará una experiencia sensorial intensa para el público. (VANESSA SERRA DIAZ)

Love In Concert by Adlan Cruz

Cuándo: Viernes, 13 de febrero de 2026, a las 7:00 p.m.

Dónde: Teatro Ideal, Yauco

Boletos: Ticketera

Descripción: El virtuoso pianista Adlan Cruz ofrece una experiencia sensorial que combina música en vivo con el arte del pintor David Nieves. Acompañado por el trompetista Julio Loyola y la voz de Lulú Miranda, este concierto promete conectar emociones a través de cada nota a la luz de la víspera de San Valentín.

El 'Caballero de la Salsa', Gilberto Santa Rosa, pondrá a bailar y cantar a su público en el Coliseo de Puerto Rico.
El 'Caballero de la Salsa', Gilberto Santa Rosa, pondrá a bailar y cantar a su público en el Coliseo de Puerto Rico. (Suministrada)

Gilberto Santa Rosa

Cuándo: 14 de febrero de 2026, a las 8:30 p.m. y 15 de febrero de 2026, a las 6:00 p.m.

Dónde: Coliseo de Puerto Rico

Boletos: Ticketera

Descripción: “El Caballero de la Salsa” regresa a su casa para regalar una noche donde el amor y la amistad se cantan y se bailan. Sus clásicos se convertirán en el abrazo musical perfecto para las parejas y amigos que quieran celebrar en grande.

Los cantantes Janina (a la derecha) y Fabián Torres, ex ganadores de Objetivo Fama, formarán parte del concierto Reencuentro en San Valentín. #### FOTO POR: xavier.araujo@gfrmedia.com Xavier Araújo / GFR Media
Los cantantes Janina (a la derecha) y Fabián Torres, ex ganadores de Objetivo Fama, formarán parte del concierto Reencuentro en San Valentín. #### FOTO POR: xavier.araujo@gfrmedia.com Xavier Araújo / GFR Media (Xavier Araújo)

Reencuentro en San Valentín

Cuándo: Sábado, 14 de febrero de 2026, a las 8:00 p.m.

Dónde: Centro de Bellas Artes de Caguas

Boletos: Ticketera

Descripción: Por primera vez, los seis ganadores del famoso “reality” “Objetivo Fama”, Janina, Anais, Marlon, Juan, Cristina y Fabián se reúnen en un mismo escenario. Será un concierto cargado de potentes voces y la emoción de volver a ver juntos a estos ídolos locales.

Chucho Avellanet
Chucho Avellanet (Suministrada)

Chucho Avellanet: dispuesto a todo

Cuándo: Sábado, 14 de febrero de 2026, a las 8:00 p.m.

Dónde: Teatro Balboa Armando “Chucho” Avellanet, Mayagüez

Boletos: Ticketera

Descripción: El icónico cantante se presenta en el teatro que lleva su nombre para una velada íntima en el corazón del oeste. Compartirá sus boleros clásicos y temas de la Nueva Ola en un encuentro muy cercano con su fiel público.

Farruko se presentará el 14 de febrero de 2026 en el Coca-Cola Music Hall.
Farruko se presentará el 14 de febrero de 2026 en el Coca-Cola Music Hall. (Suministrada/Dianeris Nieves)

Farruko

Cuándo: Sábado, 14 de febrero de 2026, a las 8:30 p.m.

Dónde: Coca-Cola Music Hall

Boletos: Ticketera

Descripción: Para quienes buscan algo más movido y contemporáneo, Farruko trae su energía y sus mensajes positivos a Distrito T-Mobile. Es una opción excelente para disfrutar de éxitos mundiales en un ambiente vibrante y moderno.

Lissette Álvarez
Lissette Álvarez (Suministrada)

Lissette “Enamorada”

Cuándo: Sábado, 14 de febrero de 2026, a las 8:30 p.m.

Dónde: Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce

Boletos: Ticketera

Descripción: La eterna Lissette presenta un espectáculo dedicado por completo al sentimiento del amor. Con su voz dulce y presencia escénica, interpretará las baladas que la han mantenido como una de las favoritas del público puertorriqueño.

Los Rivera Destino, desde la izquierda, Carlos Figueroa, Fernando Tarrazo y Antonio Sánchez, se presentarán en el lobby de La Concha Resort. FOTO POR: Pablo.martinez@gfrmedia.com Pablo Martínez Rodríguez Los Rivera Destino. Música, Parodia Musical, música urbana, Reggaeton, Exitos clásicos, Comedía, Humor
Los Rivera Destino, desde la izquierda, Carlos Figueroa, Fernando Tarrazo y Antonio Sánchez, se presentarán en el lobby de La Concha Resort. FOTO POR: Pablo.martinez@gfrmedia.com Pablo Martínez Rodríguez Los Rivera Destino. Música, Parodia Musical, música urbana, Reggaeton, Exitos clásicos, Comedía, Humor (Pablo Martínez Rodríguez)

Los Rivera Destino

Cuándo: Sábado, 14 de febrero de 2026, a las 9:00 p.m.

Dónde: La Concha Resort

Boletos: Ticketera

Descripción: Si buscas algo diferente, este grupo fusiona la música con un toque de humor y sátira social en el ambiente sofisticado del lobby de La Concha. Es una velada tropical y pícara, ideal para quienes prefieren celebrar con ligereza y buena vibra.

Enamorado de la bohemia

Cuándo: Sábado, 14 de febrero de 2026, a las 7:00 p.m.

Dónde: Moneró Café Teatro & Bar, Caguas

Boletos: Ticketera

Descripción: Ricky Santana, José Oscar Guevara, Rafi Disdier y Anibal Ayala se unen para una noche de guitarras y sentimiento. Es el lugar perfecto para disfrutar de una copa, mientras escuchas las mejores canciones del repertorio bohemio.

Odilio González (Archivo)
Odilio González, conocido como el 'Jibarito de Lares'.

Odilio González: la despedida

Cuándo: Domingo, 15 de febrero de 2026, a las 4:00 p.m.

Dónde: Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce

Boletos: Ticketera

Descripción: El legendario “Jibarito de Lares” dice adiós a los escenarios tras 66 años de trayectoria ininterrumpida. Interpretará sus grandes éxitos como “La mano de Dios” en lo que promete ser un evento histórico y muy emotivo para la cultura puertorriqueña.

Ana Isabelle dará un espectáculo donde solo estará acompañada de un piano.
Ana Isabelle dará un espectáculo donde solo estará acompañada de un piano. (Suministrada)

Ana Isabelle: amor... a piano y voz

Cuándo: 15 y 22 de febrero de 2026, a las 4:00 p.m.

Dónde: Moneró Café Teatro & Bar, Caguas

Boletos: Ticketera

Descripción: Acompañada por el maestro Víctor Meléndez al piano, Ana Isabelle ofrece una interpretación íntima y profunda. Es una experiencia cercana, donde su versátil voz será la protagonista absoluta, ideal para cerrar con broche de oro el mes del amor.

Tags
San ValentínConciertosMúsicaAna IsabelleGilberto Santa RosaChucho AvellanetLissette Álvarez
ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 9 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: