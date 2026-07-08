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Elia abre las puertas de su universo con su álbum debut

Además, lanzó un cortometraje para reforzar el concepto de cada “casa” como un espacio cargado de significado

8 de julio de 2026 - 11:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La artista boricua Elia. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Con una propuesta que combina lo urbano, el pop alternativo y una narrativa personal, la cantante y compositora puertorriqueña Elia pisa fuerte con “CASA x CASA”, su álbum debut, con el que busca conectar aún más con quienes la escuchan a través de cada una de sus letras.

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El Nuevo Día conversó con la artista sobre la inspiración detrás de este nuevo capítulo, el proceso creativo que dio vida al disco y como espera que su nuevo proyecto trascienda.

“Soltar este álbum ha sido una bendición. Pienso que llevo trabajando mucho tiempo en él… Dos años terminando cada detalle y hace un año puliendo todo lo visual. Estoy sumamente feliz, contenta y tranquila de que ya lo solté. Ahora no es mío, ahora es de todo el mundo”.

Y es que el proyecto, según contó, se desarrolla como un recorrido por los espacios más íntimos de su mente, donde cada “casa” representa una canción, una emoción y una etapa distinta de su historia personal.

“Cada casa representa una memoria, un espacio donde se vivió”, aseguró la joven natural de Morovis.

A lo largo de más de 10 canciones, entre ellas el tema principal, “5JONES”, la producción establece una narrativa impregnada de un singular sentido de realismo mágico. Asimismo, incluye temas que funcionan por sí solos, desde el enérgico pop-rock de “FLOWER GIRL” hasta la balada con toques de jazz y R&B alternativo “FASHION AVENUE”, así como la rítmica “CENA PA’ TRES”, protagonizada por la guitarra.

Más allá de las canciones, Elia quiso expandir el universo de CASA x CASA con una pieza audiovisual que complementa la experiencia del álbum. A través de un cortometraje, la artista traduce en imágenes las emociones y los recuerdos que inspiraron el proyecto, reforzando el concepto de cada “casa” como un espacio cargado de significado.

El proyecto es de 20 minutos de duración e invita al público a recorrer su universo emocional y adentrarse en cada una de esas emociones.

“Fueron unas 20 horas de producción fuerte, no te voy a mentir, pero fue mágico. Yo me sentía en Disney, como cuando uno es chiquito y va a su lugar favorito. Estoy bien feliz y agradecida de todo el equipo de trabajo. Detrás del cortometraje se botaron”, agradeció.

Con “CASA x CASA”, la cantante también marca un punto de inflexión en su trayectoria. Tras varios años explorando distintos sonidos y buscando su identidad artística, asegura que este álbum representa la primera vez que se permite crear desde la honestidad, sin responder a tendencias ni a expectativas ajenas.

“Llevo ya ocho años dándole ‘full’ a la música. Empecé más o menos a los 16 o 18 años… Me considero una artista que ha hecho de todo un poco. Llegué a ser esclava de ese trote de ‘déjame hacer lo que está trending’ o ‘déjame hacer lo que la gente quiere’. Entonces, hace como tres años me pregunté: ‘Contra, ¿esto es lo que yo quiero hacer o es lo que la gente quiere?’. Ahí empecé a hacer música que, para mí, para Eliana Marrero Torres, para Elia, es buena, es refreshing y tiene ese toque especial”.

En tanto, convencida de que la autenticidad ha sido la clave para construir este proyecto, la artista emergente espera que el disco trascienda el entretenimiento y se convierta en un espacio de identificación y sanación para quienes lo escuchen.

“Pero siento que cuando las cosas se hacen de corazón y tienen un mensaje detrás, ahí hacen la diferencia y la gente las ve con una luz distinta. Con este álbum quiero que la gente pueda encontrarse en un lugar sano y seguro, donde también puedan sanar esas heridas que tanto necesitan”, finalizó.

El álbum CASA x CASA ya está disponible en las plataformas digitales.

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Música
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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