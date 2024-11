Estos son los cantantes puertorriqueños nominados a los Grammy 2025

“¡Últimamente, ya ni sé por qué lloro! Han pasado tantas cosas... Hoy me toca festejar este hermoso logro. Nada de lo que hago ha sido en solitario y soy tan suertuda que para colmo me rodean personas nobles con deseos de impactar la vida de la gente y hacer música que enriquezca y acompañe hasta en los momentos más jodidos. Gracias @recordingacademy por este honor. García es un álbum que vino a cambiarme a mí cuando ya creía que tenía un sonido! Que no todo esté escrito, que haya siempre espacio para crecer y que la vida no deje de sorprenderte García! Abre los ojos y disfruta del paisaje”, expresó Kany en sus redes sociales para celebrar su nominación.