BOGOTÁ.- Una descarga de reguetón y “perreo violento” sacudió Bogotá con el Festival Suena Vol. 1, que reunió en un mismo escenario a algunos de los artistas más legendarios del género urbano en América Latina como Arcángel, Ivy Queen, Chencho Corleone y Zion y Lennox.

Los boricuas hicieron vibrar a un público emocionado y dispuesto a disfrutar de los éxitos que prendieron los escenarios musicales en la primera década del 2000. El espectáculo, que se llevó a cabo en el Movistar Arena con una asistencia masiva que abarrotó las instalaciones para disfrutar de una noche de música y baile, fue la oportunidad perfecta para que los artistas hicieran un recorrido por sus éxitos de siempre y demostrar porqué son considerados leyendas del reguetón.

En letras luminosas y con un aire desenfadado, se podía leer en las pantallas “zona de perreo”, una invitación clara y directa a disfrutar de las mezclas del DJ colombiano Juan Por Dios quien hacía la antesala mientras la multitud se congregaba en sus asientos.

“Esta es una experiencia única e inolvidable”, dijo a EFE Nicolás Mejía, quien emocionado destacó que tener a “estos grandes del reguetón” en un mismo escenario le parecía mentira. Por otro lado, Alejandra Fuentes destacó que el concierto es un “derroche de talento” y la oportunidad de “disfrutar de las viejitas (canciones) del reguetón”.

En medio de la euforia y emoción, el Festival Suena Vol. 1 comenzó su primer set con la presentación del dúo musical puertorriqueño Zion y Lennox, quienes con su estilo característico, interpretaron temas como “Pierdo la cabeza”, “Hoy lo siento” y “Mi cama huele a ti”. Los asistentes, sin duda alguna, se entregaron al ritmo de los dos artistas. “Estamos muy contentos de estar aquí en esta noche tan especial” y “queremos que se bailen esto hasta el final”, dijo Lennox.

Posteriormente, fue el turno de la reina del reguetón, la boricua Ivy Queen, quien con su poderosa voz y energía arrolladora, se adueñó del escenario con temas como “Quítate tu pa’ ponerme yo”, “Yo quiero bailar” y “La vida es así”. Los fanáticos no dudaron en corear sus letras, mientras “La caballota” les entregaba una noche inolvidable. “Vivo agradecida de Colombia porque me ha acogido como a una hija”, dijo la artista entre lágrimas, quien vive orgullosa de “representar a las mujeres que me quieren y alojan mi música en su corazón”.

Por su parte, Chencho Corleone hizo subir la temperatura con su estilo explosivo y su flow inconfundible, interpretando temas como “Es un secreto”, “Fanática sensual” y “El efecto”. El exintegrante de Plan B dejó claro por qué es uno de los referentes del género en la actualidad, ofreciendo un espectáculo cargado de adrenalina y emoción.

El legendario Arcángel, quien ocupa las listas actualmente por su colaboración con Bad Bunny en “La Jumpa”, fue el encargado del broche final de la primera edición de un festival que ha traído al segundo país del perreo a los padres del género. El Festival Suena Vol. 1 demostró que el reguetón sigue siendo uno de los géneros más populares y que su público en Colombia es fiel y apasionado a “perrear hasta el suelo”.

