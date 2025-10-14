Fallece el cantante de R&B D’Angelo

D’Angelo, el cantante de R&B ganador del premio Grammy, reconocido por su voz áspera, pero suave y por haber captado la atención del público con el icónico video musical sin camisa de “Untitled (How Does It Feel)”, falleció a los 51 años.

El artista, cuyo nombre real era Michael Eugene Archer, murió el martes, según informó su familia en un comunicado.

La familia confirmó que el cantante falleció tras una larga batalla contra el cáncer. Lo describieron como “una estrella brillante de nuestra familia que ha apagado su luz para nosotros en esta vida”, y añadieron que están “eternamente agradecidos por el legado de música extraordinariamente conmovedora que deja atrás”.

En su música, D’Angelo fusionó la crudeza del hip-hop, la fuerza del soul y la emoción arraigada en el góspel para crear un sonido que ayudó a impulsar el movimiento del neo-soul en la década de 1990. A comienzos de este año, el artista oriundo de Virginia celebró el 30 aniversario de su álbum debut, “Brown Sugar”, un disco que alcanzó certificación de platino y produjo éxitos emblemáticos como “Lady” y la canción que da título al álbum. Ese trabajo de 1995 le valió múltiples nominaciones al Grammy y lo consolidó como una de las voces más originales del R&B.

PUBLICIDAD

El estilo vocal seductor de D’Angelo —una mezcla de textura rasposa y fluidez aprendida en la iglesia— lo distinguió de sus contemporáneos. Esa voz se volvió inseparable de las impactantes imágenes del video de su sencillo de 2000, “Untitled (How Does It Feel)”. El video minimalista, en el que aparecía sin camisa, se convirtió en un referente cultural que generó conversaciones sobre arte, sexualidad y vulnerabilidad en la representación del hombre negro. La canción le valió un Grammy a la mejor interpretación vocal masculina de R&B y catapultó su segundo álbum, Voodoo, que alcanzó el primer lugar en la lista Billboard 200 y ganó el Grammy al mejor álbum de R&B.

Más allá de su propio repertorio, el talento de D’Angelo brilló en sus colaboraciones. Cantó a dúo con Lauryn Hill en la balada soul “Nothing Even Matters”, una de las joyas del aclamado álbum de 1998 “The Miseducation of Lauryn Hill”. También colaboró en el álbum “Illadelph Halflife” (1996) de The Roots y fue parte del supergrupo Black Men United, que grabó una sola canción: “U Will Know”, escrita y coproducida por D’Angelo para la película “Jason’s Lyric” (1994).

Durante la década de 1990, D’Angelo mantuvo una relación con la cantante de R&B nominada al Grammy Angie Stone. La pareja se conoció mientras él terminaba “Brown Sugar” y conectaron por sus raíces comunes: ambos eran sureños y se criaron en la iglesia. Stone colaboró en el álbum con D’Angelo, y juntos coescribieron la canción “Everyday” para el disco debut de ella, Black Diamond (1999).

PUBLICIDAD

Stone describió a D’Angelo como su “alma gemela musical” en una entrevista con The Associated Press en 1999, añadiendo que su relación creativa era “como leche y cereal… Musicalmente, era magia. Es algo que no he podido repetir con ningún otro productor o músico”.

De su relación nació un hijo, el artista Swayvo Twain, cuyo nombre real es Michael Archer Jr.

Stone falleció a comienzos de este año en un accidente automovilístico. Tenía 63 años.