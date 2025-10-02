Fallece Javier Santiago, fundador de la Fundación Nacional para la Cultura Popular

La Fundación Nacional para la Cultura Popular anunció el fallecimiento de Javier Santiago, su fundador y director ejecutivo, una figura clave en la promoción y preservación del patrimonio cultural puertorriqueño.

La noticia fue confirmada por su familia. Santiago nació el 13 de septiembre de 1959 y tenía 66 años.

Su deceso ocurrió al mediodía de hoy, miércoles, 1 de octubre de 2025, y según se indicó a través de un comunicado estuvo “rodeado de su familia y seres queridos”, tras batallar por un año con complicaciones de salud.

Los detalles sobre las exequias serán compartidos oportunamente a través de la página oficial de la Fundación (www.PRpop.org).

El historiador nacido en San Juan dedicó casi tres décadas de su vida a la difusión de la música, las letras y las tradiciones populares de Puerto Rico, convirtiendo a la Fundación en un espacio de memoria viva, archivo, homenaje y plataforma de impulso para múltiples generaciones de artistas. Como periodista y columnista, laboró en diversos medios locales e internacionales, incluyendo la sección “Por Dentro” y su columna “Archivo Trece”, ambos en El Nuevo Día.

Entre sus proyectos más memorables destacan el evento “Atardecer Navideño” con el cantautor Danny Rivera, donde se canta y celebra desde el balcón de la Fundación durante la última semana de diciembre; la selección anual de las 20 producciones más sobresalientes enviadas a los Grammy; y la iniciativa “Salva la Cultura”, orientada a preservar y proteger el patrimonio cultural de la isla, especialmente aquellas áreas en riesgo de perderse. También promovía ocasionalmente “Retro Pulga”, un mercadillo donde la FNCP vendía discos de vinilo, libros y otros artículos a precios accesibles.

