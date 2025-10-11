Opinión
11 de octubre de 2025
EntretenimientoPelículas y Series
Fallece la legendaria actriz Diane Keaton

Era reconocida como una de las actrices más carismáticas de Hollywood

11 de octubre de 2025 - 3:44 PM

La actriz Diane Keaton estaba sorprendida con el hallazgo. (EFE)
La actriz Diane Keaton.
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La legendaria actriz Diane Keaton murió este sábado a los 79 años en California, Estados Unidos. La artista era enormemente reconocida por su extensa trayectoria en Hollywood, donde protagonizó clásicos como “Annie Hall”, “Someone Has to Give” y “The Godfather”.

La noticia fue informada por allegados de la familia a la revista People, aunque no brindaron más detalles. También pidieron privacidad en estos momentos de gran dolor.

Keaton saltó a la fama en los 70 por su rol como Kay Adams-Corleone en el clásico de Francis Ford Coppola. Más tarde, continuó su prestigiosa carrera en diversas colaboraciones con el director Woody Allen. Fue por uno de esos largometrajes, “Annie Hall”, que ganó el premio Oscar a mejor actriz en el 1977.

La actriz Diane Keaton tuvo una prolífica carrera como actriz de Hollywood. Fue la ganadora del Oscar a Mejor Actriz por Annie Hall (1977).Diane Keaton subió al escenario con un esmoquin negro de Ralph Lauren para recibir el premio Cecil B. DeMille por Woody Allen. (AP)
Keaton era reconocida como una de las actrices más carismáticas de Hollywood, con una amplia carrera que mostró las diversas facetas que era capaz de tener en la actuación.

La actriz nació en Los Ángeles en 1946. Tras graduarse del secundario, estudió actuación en la universidad, pero abandonó rápidamente y se mudó a Nueva York para intentar encontrar su camino en el mundo del teatro. Fue entonces que en 1968 fue seleccionada para la obra “Hair” de Broadway.

Se terminó de establecer en Broadway en 1969, cuando coprotagonizó la obra y exitosa comedia de Woody Allen “Play It Again, Sam”. Ambos actores comenzaron a involucrarse románticamente durante su realización. Keaton recibió una nominación a un premio Tony por su actuación.

Debutó en el cine en los 70 con la película “Lovers and Other Strangers”, pero se asentó en Hollywood con su papel de Kay Adams en “The Godfather” (1972) y “The Godfather II” (1974). En diálogo con la revista People, la actriz había confesado que no había leído la novela de Mario Puzo en la que se basaba el largometraje y que, antes de su audición, desconocía de qué se trataba.

Ambas películas fueron un éxito masivo y ganaron el premio a mejor película en los Oscars. Volvió a interpretar a Kay Adams en “The Godfather III” (1990).

La Nación Argentina / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
