Gale anuncia su primer concierto en Puerto Rico: “Aquí fue donde la música me encontró”

La cantante puertorriqueña Gale anunció su primer concierto en la isla, que se llevará a cabo el próximo jueves, 6 de noviembre, en el emblemático Museo de Arte de Puerto Rico en Santurce.

La también compositora de grandes artistas como Shakira, Manuel Turizo y Christina Aguilera entre otros, aseguró que prepara un concierto íntimo donde cantará sus éxitos “Problemas” e “Inmadura” que forman parte de su primer álbum “Lo que no te dije” y también sus más recientes sencillos “Skitles”, “Ysilandia” y “Sería Cool” entre muchos.

“Aquí fue donde la música me encontró… en mi casa, en Puerto Rico, escribiendo canciones en mi cuarto, con mi guitarra y con muchos sueños. He trabajado mucho para que este momento sea posible y es un sueño hecho realidad regresar a mi isla con mi primer show. No hay nada que me haga más feliz que cantar mis canciones y compartir una noche especial con ustedes. Habrá sorpresas y sobre todo música, que es la razón de todo”, expresó Gale.

Recientemente, la cantautora realizó una gira en diferentes festivales en España y fue invitada por la cantante Aitana para hacer la apertura de unos de sus conciertos.