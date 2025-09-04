Opinión
4 de septiembre de 2025
82°ligeramente nublado
Gale anuncia su primer concierto en Puerto Rico: “Aquí fue donde la música me encontró”

La cantautora puertorriqueña llevará su música al Museo de Arte de Puerto Rico en Santurce

4 de septiembre de 2025 - 8:43 PM

Gale acaba de realizar una gira en diferentes festivales en España. (Suministrada)
La cantante puertorriqueña Gale anunció su primer concierto en la isla, que se llevará a cabo el próximo jueves, 6 de noviembre, en el emblemático Museo de Arte de Puerto Rico en Santurce.

La también compositora de grandes artistas como Shakira, Manuel Turizo y Christina Aguilera entre otros, aseguró que prepara un concierto íntimo donde cantará sus éxitos “Problemas” e “Inmadura” que forman parte de su primer álbum “Lo que no te dije” y también sus más recientes sencillos “Skitles”, “Ysilandia” y “Sería Cool” entre muchos.

“Aquí fue donde la música me encontró… en mi casa, en Puerto Rico, escribiendo canciones en mi cuarto, con mi guitarra y con muchos sueños. He trabajado mucho para que este momento sea posible y es un sueño hecho realidad regresar a mi isla con mi primer show. No hay nada que me haga más feliz que cantar mis canciones y compartir una noche especial con ustedes. Habrá sorpresas y sobre todo música, que es la razón de todo”, expresó Gale.

Recientemente, la cantautora realizó una gira en diferentes festivales en España y fue invitada por la cantante Aitana para hacer la apertura de unos de sus conciertos.

Actualmente Gale trabaja en su próximo disco, que será lanzado este 2025. Los boletos ya están a la venta a través de Ticketera.

