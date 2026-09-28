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Gilberto Santa Rosa llevará su tributo al maestro José Madera al Centro de Bellas Artes

El “Caballero de la salsa” presentará el concierto acompañado de la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano

28 de septiembre de 2026 - 11:09 AM

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El músico y arreglista José Madera junto a Gilberto Santa Rosa (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Lo que comenzó como un homenaje discográfico a un arreglista que dedicó su vida a engrandecer la música latina, ahora cobrará vida sobre el escenario para convertirse en una experiencia única. Y es que Gilberto Santa Rosa presentará en concierto los temas de “Hablando música: la música de José Madera”.

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La producción musical llegará el miércoles, 18 de noviembre a las 8:30 p.m. al Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. El espectáculo será una única función que reunirá a Santa Rosa con la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano y tendrá como invitado de honor al propio José Madera, figura que inspira y da razón de ser a este proyecto. La noche tendrá un carácter particular dentro de la trayectoria de Santa Rosa porque no será un concierto de su repertorio habitual, sino la presentación en vivo de “Hablando música: la música de José Madera”.

La presentación será íntegramente y de manera exclusiva, el repertorio que forma parte de la producción discográfica, concebida por Santa Rosa para reconocer la extraordinaria trayectoria de Madera como arreglista y orquestador. Será una noche dedicada a escuchar en vivo las canciones de este proyecto, con la dimensión musical y la riqueza sonora que adquieren al encontrarse sobre un mismo escenario la voz de Santa Rosa, la fuerza de una gran orquesta y la obra del maestro Madera.

“Cuando hicimos este disco, lo hicimos para plasmar en una producción la admiración y el agradecimiento que siento por Madera; un maestro que merece un lugar de privilegio en la historia de nuestra música. Poder llevar ahora esa música al escenario, con José presente, le da otra dimensión al homenaje. Esta noche es para su música, para que la gente la recuerde, la celebre y para que el público pueda vivirla con nosotros”, compartió Santa Rosa en declaraciones escritas.

El proyecto “Hablando música: la música de José Madera”, lanzado el 15 de julio, reúne más de una docena de composiciones interpretadas por Santa Rosa con arreglos al estilo big band y con la magia de los sonidos filarmónicos. La producción recorre diferentes momentos de una obra desarrollada durante más de seis décadas, que incluye ritmos desde el mambo y el chachachá hasta el bolero con matices de jazz.

El repertorio incluye “Recuerdos del mambo”, “Buenas noches Che Che”, “Es nuestra canción”, “La puerta”, “El cantante del amor”, “Fin de un amor”, “El viajero cantor”, “Ahora me toca a mí”, “Abstraídamente”, “Parece que le gusta”, “Everybody Loves Somebody”, “Fiesta de besos”, “Viva mi tristeza” y “Vale la pena vivir”.

Esta última canción sirvió como primer sencillo de una producción en la que Madera participó activamente en la experiencia musical, compartiendo durante el proceso de grabación y escuchando cómo sus composiciones adquirían nuevos colores en las interpretaciones y arreglos concebidos para esta producción.

A lo largo de su carrera, Madera ha trabajado para figuras fundamentales de la música, entre ellas Tito Puente, Celia Cruz, Machito, Johnny Pacheco, Willie Colón, Eddie Palmieri, Larry Harlow, Dizzy Gillespie, Diana Ross y James Brown. Su trabajo forma parte de cientos de grabaciones y de numerosas producciones galardonadas con premios GRAMMY, convirtiéndolo en uno de los nombres fundamentales detrás de la evolución del sonido latino.

Los boletos ya están a la venta a través de TicketCenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Será una oportunidad única para escuchar, esta vez en vivo, una producción creada para reconocer a uno de los grandes arquitectos de la música latina y hacerlo como fue concebida con Madera presente para recibir, en vida, el aplauso que merece su música.

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Gilberto Santa RosaConciertoCentro de Bellas Artes de Santurce
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