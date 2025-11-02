Guillermo Dávila regresa a Puerto Rico con su concierto romántico

Tras varios años de ausencia de los escenarios en Puerto Rico y luego de llevar su música a distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos, el cantante y actor Guillermo Dávila, regresa a la isla para presentar su concierto.

El intérprete de inolvidables éxitos como “Solo pienso en ti”, “Barco a la deriva”, “Tesoro mío” y “Cuando se acaba el amor”, presentará su espectáculo, “Guillermo Dávila en concierto romántico”. La velada musical será el domingo, 8 de febrero de 2026, a las 5:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

La producción del evento está a cargo de Willie Productions LLC y Producciones Ricardo Irizarry LLC, dos casas productoras puertorriqueñas responsables de importantes espectáculos locales e internacionales.

“Este esperado reencuentro promete una velada cargada de emoción, recuerdos y romance, en la que el público podrá disfrutar de la voz y carisma de un artista que marcó varias generaciones con su música y su trayectoria en la televisión latinoamericana”, indicó el productor Ricardo Irizarry en declaraciones escritas.

Por su parte, otro de los productores, Willie Aquino, mencionó que la fanaticada fiel del cantante y actor de telenovelas, podrán disfrutar del espectáculo que el artista ha llevado a otros plazas.

“Guillermo Dávila ha estado cautivando al público en una serie de exitosos eventos internacionales a lo largo del 2024 y 2025. Más recientemente, Dávila se presentó en Miami, Panamá, Aruba y Perú; deleitando a sus fanáticos con sus clásicos y su carisma inconfundible”, señaló Aquino.

Agregó que, en Miami, su show fue un éxito rotundo, con entradas agotadas y una audiencia que coreó cada una de sus baladas. Posteriormente, en Panamá, Dávila también llenó el recinto y recibió elogios por su conexión cercana con el público panameño.

“En Aruba, el artista aportó su estilo romántico a un ambiente paradisíaco, brindando una noche inolvidable. Finalmente, en Lima, Perú, su concierto del 6 de septiembre de 2025 fue ovacionado, destacando la fidelidad de sus seguidores peruanos”, añadió Irizarry.