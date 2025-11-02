Opinión
Suscriptores
2 de noviembre de 2025
83°bruma
Guillermo Dávila regresa a Puerto Rico con su concierto romántico

El actor y cantante se presentará en febrero de 2026 en el Centro de Bellas Artes de Caguas

2 de noviembre de 2025 - 8:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante y actor Guillermo Dávila, presentará sus inolvidables éxitos musicales. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Tras varios años de ausencia de los escenarios en Puerto Rico y luego de llevar su música a distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos, el cantante y actor Guillermo Dávila, regresa a la isla para presentar su concierto.

El intérprete de inolvidables éxitos como “Solo pienso en ti”, “Barco a la deriva”, “Tesoro mío” y “Cuando se acaba el amor”, presentará su espectáculo, “Guillermo Dávila en concierto romántico”. La velada musical será el domingo, 8 de febrero de 2026, a las 5:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

La producción del evento está a cargo de Willie Productions LLC y Producciones Ricardo Irizarry LLC, dos casas productoras puertorriqueñas responsables de importantes espectáculos locales e internacionales.

“Este esperado reencuentro promete una velada cargada de emoción, recuerdos y romance, en la que el público podrá disfrutar de la voz y carisma de un artista que marcó varias generaciones con su música y su trayectoria en la televisión latinoamericana”, indicó el productor Ricardo Irizarry en declaraciones escritas.

Por su parte, otro de los productores, Willie Aquino, mencionó que la fanaticada fiel del cantante y actor de telenovelas, podrán disfrutar del espectáculo que el artista ha llevado a otros plazas.

“Guillermo Dávila ha estado cautivando al público en una serie de exitosos eventos internacionales a lo largo del 2024 y 2025. Más recientemente, Dávila se presentó en Miami, Panamá, Aruba y Perú; deleitando a sus fanáticos con sus clásicos y su carisma inconfundible”, señaló Aquino.

Agregó que, en Miami, su show fue un éxito rotundo, con entradas agotadas y una audiencia que coreó cada una de sus baladas. Posteriormente, en Panamá, Dávila también llenó el recinto y recibió elogios por su conexión cercana con el público panameño.

“En Aruba, el artista aportó su estilo romántico a un ambiente paradisíaco, brindando una noche inolvidable. Finalmente, en Lima, Perú, su concierto del 6 de septiembre de 2025 fue ovacionado, destacando la fidelidad de sus seguidores peruanos”, añadió Irizarry.

Los boletos están a la venta a través de Ticketera.com.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
