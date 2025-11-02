Guillermo Dávila regresa a Puerto Rico con su concierto romántico
El actor y cantante se presentará en febrero de 2026 en el Centro de Bellas Artes de Caguas
2 de noviembre de 2025 - 8:16 AM
2 de noviembre de 2025 - 8:16 AM
Tras varios años de ausencia de los escenarios en Puerto Rico y luego de llevar su música a distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos, el cantante y actor Guillermo Dávila, regresa a la isla para presentar su concierto.
El intérprete de inolvidables éxitos como “Solo pienso en ti”, “Barco a la deriva”, “Tesoro mío” y “Cuando se acaba el amor”, presentará su espectáculo, “Guillermo Dávila en concierto romántico”. La velada musical será el domingo, 8 de febrero de 2026, a las 5:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas.
La producción del evento está a cargo de Willie Productions LLC y Producciones Ricardo Irizarry LLC, dos casas productoras puertorriqueñas responsables de importantes espectáculos locales e internacionales.
“Este esperado reencuentro promete una velada cargada de emoción, recuerdos y romance, en la que el público podrá disfrutar de la voz y carisma de un artista que marcó varias generaciones con su música y su trayectoria en la televisión latinoamericana”, indicó el productor Ricardo Irizarry en declaraciones escritas.
Por su parte, otro de los productores, Willie Aquino, mencionó que la fanaticada fiel del cantante y actor de telenovelas, podrán disfrutar del espectáculo que el artista ha llevado a otros plazas.
“Guillermo Dávila ha estado cautivando al público en una serie de exitosos eventos internacionales a lo largo del 2024 y 2025. Más recientemente, Dávila se presentó en Miami, Panamá, Aruba y Perú; deleitando a sus fanáticos con sus clásicos y su carisma inconfundible”, señaló Aquino.
Agregó que, en Miami, su show fue un éxito rotundo, con entradas agotadas y una audiencia que coreó cada una de sus baladas. Posteriormente, en Panamá, Dávila también llenó el recinto y recibió elogios por su conexión cercana con el público panameño.
“En Aruba, el artista aportó su estilo romántico a un ambiente paradisíaco, brindando una noche inolvidable. Finalmente, en Lima, Perú, su concierto del 6 de septiembre de 2025 fue ovacionado, destacando la fidelidad de sus seguidores peruanos”, añadió Irizarry.
Los boletos están a la venta a través de Ticketera.com.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: