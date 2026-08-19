Hasta $6,000 para ver a Bad Bunny: reventa de boletos ya supera los miles de dólares

Varias páginas dedicadas a la reventa de boletos ya tienen disponibles en sus plataformas taquillas para los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Hiram Bithorn los días 22 y 23 de agosto. Los precios de reventa ya alcanzan las cuatro cifras, con boletos para espacios VIP superando los $6,000.

Páginas como Vivid Seats y StubHub ya cuentan con varios boletos para ambos días en varias secciones del estadio.

Al momento de la publicación de esta nota, las más económicas rondaban los $500, pero en su mayoría las taquillas disponibles aparecen a la venta por cifras entre los $1,000 y los $3,000, para espacios regulares en el estadio.

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La venta de boletos para las últimas funciones del tour mundial de Bad Bunny tuvo un arranque apoteósico este miércoles, cuando más de un millón de personas se conectaron a la vez para hacer turnos en la plataforma oficial de venta de boletos prticket.com, con la esperanza de tener una oportunidad para comprar los codiciados boletos.

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La compra de los boletos oficial solamente se podía llevar a cabo utilizando una tarjeta de crédito expedida por el Banco Popular, y había un límite de cuatro taquillas por compra y tarjeta.

A las 11:40 a.m. de este miércoles no se ha dado a conocer si todavía quedan espacios, y muchas personas continúan en la fila virtual.

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