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Hasta $6,000 para ver a Bad Bunny: reventa de boletos ya supera los miles de dólares

Los precios para taquillas regulares rondan entre los $1,000 y $3,000 en plataformas dedicadas a revender taquillas

19 de agosto de 2026 - 11:47 AM

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Bad Bunny está en medio de una gira por Europa que lo llevará en las próximas semanas por Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.
Los conciertos finales de la gira mundial serán el 21 y 22 de agosto. (Henning Kaiser)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Varias páginas dedicadas a la reventa de boletos ya tienen disponibles en sus plataformas taquillas para los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Hiram Bithorn los días 22 y 23 de agosto. Los precios de reventa ya alcanzan las cuatro cifras, con boletos para espacios VIP superando los $6,000.

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Páginas como Vivid Seats y StubHub ya cuentan con varios boletos para ambos días en varias secciones del estadio.

Al momento de la publicación de esta nota, las más económicas rondaban los $500, pero en su mayoría las taquillas disponibles aparecen a la venta por cifras entre los $1,000 y los $3,000, para espacios regulares en el estadio.

Bad Bunny enciende Francia con tremenda sorpresa

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Yandel apareció en el techo de La Casita y el público estalló de emoción.

La venta de boletos para las últimas funciones del tour mundial de Bad Bunny tuvo un arranque apoteósico este miércoles, cuando más de un millón de personas se conectaron a la vez para hacer turnos en la plataforma oficial de venta de boletos prticket.com, con la esperanza de tener una oportunidad para comprar los codiciados boletos.

La compra de los boletos oficial solamente se podía llevar a cabo utilizando una tarjeta de crédito expedida por el Banco Popular, y había un límite de cuatro taquillas por compra y tarjeta.

A las 11:40 a.m. de este miércoles no se ha dado a conocer si todavía quedan espacios, y muchas personas continúan en la fila virtual.

Bad Bunny culminó en Bruselas la gira mundial de DeBÍ TiRAR MáS FOToS ante unas 50,000 personas reunidas en el estadio Rey Balduino.Desde el techo de la emblemática "casita", el artista agradeció al público por acompañarlo durante un recorrido que lo llevó por cuatro continentes.El espectáculo en Bruselas puso el broche final a una de las giras más ambiciosas de la carrera de Bad Bunny, que incluyó múltiples funciones en ciudades como Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires y Medellín.
1 / 11 | “De Puerto Rico para el mundo”: Así Bad Bunny termina su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Bad Bunny culminó en Bruselas la gira mundial de DeBÍ TiRAR MáS FOToS ante unas 50,000 personas reunidas en el estadio Rey Balduino. - Suministrada/Eric Rojas

Los espectáculos marcarán el regreso del artista puertorriqueño a la isla luego de culminar el tramo internacional de la gira, con la que se presentó en América Latina, Asia, Oceanía y Europa.

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Bad BunnyEstadio Hiram Bithorn
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Víctor Ramos Rosado
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Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
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