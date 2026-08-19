Hasta $6,000 para ver a Bad Bunny: reventa de boletos ya supera los miles de dólares
Los precios para taquillas regulares rondan entre los $1,000 y $3,000 en plataformas dedicadas a revender taquillas
19 de agosto de 2026 - 11:47 AM
19 de agosto de 2026 - 11:47 AM
Varias páginas dedicadas a la reventa de boletos ya tienen disponibles en sus plataformas taquillas para los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Hiram Bithorn los días 22 y 23 de agosto. Los precios de reventa ya alcanzan las cuatro cifras, con boletos para espacios VIP superando los $6,000.
Páginas como Vivid Seats y StubHub ya cuentan con varios boletos para ambos días en varias secciones del estadio.
Al momento de la publicación de esta nota, las más económicas rondaban los $500, pero en su mayoría las taquillas disponibles aparecen a la venta por cifras entre los $1,000 y los $3,000, para espacios regulares en el estadio.
La venta de boletos para las últimas funciones del tour mundial de Bad Bunny tuvo un arranque apoteósico este miércoles, cuando más de un millón de personas se conectaron a la vez para hacer turnos en la plataforma oficial de venta de boletos prticket.com, con la esperanza de tener una oportunidad para comprar los codiciados boletos.
La compra de los boletos oficial solamente se podía llevar a cabo utilizando una tarjeta de crédito expedida por el Banco Popular, y había un límite de cuatro taquillas por compra y tarjeta.
A las 11:40 a.m. de este miércoles no se ha dado a conocer si todavía quedan espacios, y muchas personas continúan en la fila virtual.
Los espectáculos marcarán el regreso del artista puertorriqueño a la isla luego de culminar el tramo internacional de la gira, con la que se presentó en América Latina, Asia, Oceanía y Europa.
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