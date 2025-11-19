Ismael Miranda honra su legado musical: “Mientras tenga voz, siempre cantaré”

Como un acto de amor hacia su público sumado a un testamento de gratitud y un tributo a su obra artística, el cantante Ismael Miranda, reconocido mundialmente como “El niño bonito de la salsa”, presenta su nuevo sencillo “Siempre cantaré”.

Tras un proceso de salud que lo ha mantenido alejado de los escenarios en los últimos años, Miranda regresó al estudio de grabación para hacer lo que tanto ama, la música. A pesar de las secuelas físicas que enfrenta, -luego de ser sometido en el 2021 a una intervención quirúrgica por complicaciones en el cerebelo-, su determinación y entrega han hecho posible el lanzamiento del sencillo. En su caso conmueve su entrega, honestidad y perseverancia.

“Siempre cantaré”, composición del talentoso Juan José Hernández, es una declaración de vida. La voz de Miranda, marcada por la experiencia y la fe, transmite una carga emocional única. Cada verso se convierte en un abrazo sonoro para quienes han acompañado su trayectoria por más de cinco décadas.

El sencillo estará disponible desde el 21 de noviembre de 2025 en todas las plataformas digitales.

“Siempre cantaré” marca el cierre de un ciclo, pero también celebra una vida entregada al arte. Es un regalo para el alma de su público y una forma de decir adiós sin dejar de cantar.

“Esta canción es mi manera de agradecer a todos los que han estado conmigo. Mientras tenga voz, aunque sea un susurro… siempre cantaré”, expresó Miranda en declaraciones escritas.

La producción estuvo a cargo del salsero Víctor Manuelle, quien en el 2014 colaboró con Miranda en el álbum “Son 45″. Ese proyecto, lanzado en celebración de sus 45 años de carrera, posicionó dos sencillos en el puesto número uno del Billboard Tropical: “Bajo, Piano y Bongó” y “Son 45”. Además, el álbum obtuvo una nominación al Latin Grammy, destacando la química artística entre ambos intérpretes y la excelencia del trabajo realizado.

El eterno “Niño bonito de la salsa” no estuvo solo en este proceso, ya que los colegas Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivas, Víctor Manuelle, Juan José Hernández lo apoyaron.

Jerry Rivas, Chucho Avellanet, Ismael Miranda, Gilberto Santa Rosa, Juan José Hernández y Víctor Manuelle. (Suministrada)