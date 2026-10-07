Jay Wheeler convierte a Puerto Rico en canción para el especial del Banco Popular

El cantante Jay Wheeler y la banda Circo serán parte de las voces que pondrán su sello a la nueva edición del tradicional especial navideño del Banco Popular de Puerto Rico, que este año lleva por lema “Reflejos de mi país” y conmemora 34 años de celebrar en la pantalla chica lo que nos hace puertorriqueños.

Para la ocasión, Wheeler interpretará “Maga”, una canción de su autoría creada especialmente para el especial, mientras que Circo le dará una nueva vida al clásico “Sal a caminar”, del cantautor puertorriqueño Roy Brown.

La producción reúne a grandes figuras de la música, quienes fusionarán sus voces, ritmos y géneros para rendir tributo a la riqueza natural y cultural de Puerto Rico a través de visuales, narración y música.

“Jamás pensé que yo iba a ser parte de un (especial del Banco Popular) en algún momento, estoy agradecido con eso”, confesó el cantante de 32 años.

Para su participación, grabada desde Arecibo, la voz de “La curiosidad” preparó una canción especial y, según contó, se inspiró en su colega Bad Bunny y en cómo ha llevado el nombre de Puerto Rico en alto. “La hice especialmente para este proyecto”, aseguró.

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“La canción, la letra, todo. La primera vez que lo hago, y si no fuera por Bad Bunny, no me atrevería”, sostuvo sobre crear un tema en homenaje a su tierra. “Me inspiró”.

Según contó, el tema habla de los encantos de Puerto Rico. “Cuando tú escuchas la canción, escuchas la letra, y es como si la estuvieras dedicando a una mujer. Y es que yo convertí a Puerto Rico como si fuera en una mujer”.

Más allá de la oportunidad de presentar una canción creada especialmente para el especial, Wheeler espera que esta experiencia se convierta en uno de esos recuerdos que permanecen con el paso del tiempo. El artista aspira a poder mirar atrás y reconocer el valor de haber formado parte de una producción que ya es una tradición para los puertorriqueños.

“Quiero que, cuando yo mire para atrás, decir:’Wow, yo fui parte de eso’. Sé que muchos artistas lo hacen, y para ellos es muy especial”, finalizó Wheeler.

1 / 14 | Conoce a los artistas que estarán en el especial navideño del Banco Popular . El tradicional especial musical de Popular, que celebra 34 años de transmisión ininterrumpida, ya comenzó su filmación en varios pueblos de la isla, entre ellos Arecibo, Manatí, San Juan, Humacao, Loíza y Las Piedras. En la foto Guaynaa durante una grabación en el pueblo de Las Piedras. - Suministrada 1 / 14 Conoce a los artistas que estarán en el especial navideño del Banco Popular El tradicional especial musical de Popular, que celebra 34 años de transmisión ininterrumpida, ya comenzó su filmación en varios pueblos de la isla, entre ellos Arecibo, Manatí, San Juan, Humacao, Loíza y Las Piedras. En la foto Guaynaa durante una grabación en el pueblo de Las Piedras. Suministrada Compartir

Circo le da nueva vida a “Sal a caminar”

Por otra parte, también desde Arecibo, los integrantes de la banda de rock Circo grabaron su participación en el especial y aseguraron sentirse honrados de dar una nueva versión de “Sal a caminar”.

“Conocemos a Roy Brown de toda la vida, es un icono de nuestra cultura puertorriqueña, y ‘Sal a caminar’ es una de las canciones más bonitas que él tiene. Para mí, interpretarlo me da mucha alegría. Sé que él va a estar muy contento de que estemos haciendo este tema para él”, comentó el cantante José Luis Abreu “Fofé”.

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La agrupación asumió el reto de reinterpretar una canción emblemática de la música puertorriqueña, pero con la libertad de llevarla a su propio universo sonoro. Para Circo, la clave estuvo en encontrar un balance entre respetar la esencia de la composición de Roy Brown y aportar una identidad propia.

La agrupación puertorriqueña de rock, Circo. (Suministrada)

“Se nos dio libertad creativa, nos dan esta canción y hay que hacerla existir en el mundo del Circo”, añadió por su parte el baterista David Pérez. “Sabemos que es icónica en el mundo de Roy Brown, entonces, ¿cómo hacerla y cómo uno representarla de la mejor manera? Creo que se hizo un trabajo bastante bonito, elegante y creo que está festivo, todo este tipo de cosas, respetando también al compositor”.

Precisamente, uno de los retos de la agrupación fue pensar en las nuevas generaciones y en aquellos que quizás escucharán “Sal a caminar” por primera vez a través de esta versión. La intención de Circo es que el público joven pueda conectar con la canción sin perder la esencia de la obra original.

“Es una letra brutal, es una canción muy bonita y creo yo que la intención fue llevarla a un extracto al 2026. Actualizando con otro tipo de sonido, pero es mucho más movida”, destacó Pérez.

Un documento de la música puertorriqueña

Para Circo, formar parte del especial del Banco Popular representa, además, una oportunidad de quedar plasmados en una producción que documenta parte de la historia musical de Puerto Rico y que, año tras año, reúne a distintas generaciones de artistas.

“Es muy emocionante y muy importante. Y nos sentimos muy agradecidos de participar porque es como un documento histórico de los momentos que vivimos aquí, de los artistas que representamos en la música puertorriqueña y que a través de los años seguimos haciendo música y representando a nuestro país”, declaró “Fofé”.

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Este año, el especial también contará con la participación de Pedro Capó, Tony Vega, Didi Romero, Choco Orta, Moncho Rivera, Ambar Bonilla, Christian Alicea, Víctor Santiago, iLe, Pirulo, Daymeé Arocena, Bebo Dumont, Frido Vargas y Guaynaa, entre otros.