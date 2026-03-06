Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jon Z lanza su álbum “Humilde”, en el que refleja su historia de superación

El intérprete profundiza en su historia personal con esta propuesta musical

6 de marzo de 2026 - 5:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía cedida por Warner Music Latina que muestra al artista puertorriqueño Jon Z. (Warner Music Latina)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

San Juan - El artista puertorriqueño Jon Z presentó este viernes su nuevo álbum, “Humilde”, que refleja su evolución artística y la historia de superación que ha marcado su carrera sin perder su esencia irreverente.

RELACIONADAS

A lo largo de temas como “La Calle es Mi Escuela”, “Recuerdos”, “Feliz y TRiste” y “CHAMPION”, Jon Z profundiza en su historia personal: los inicios humildes, las luchas invisibles, los errores, la lealtad y el deseo inquebrantable de triunfar.

Jon Z explicó en un comunicado que el concepto va más allá del título, ya que es un mensaje sobre humildad y empatía como valores fundamentales para personas, artistas y fanáticos.

“La humildad no es sinónimo de pobreza, es cómo tratas a las personas, al rico, al pobre, a todos por igual”, subrayó el cantante, que considera que el éxito no borra el origen, sino que lo honra.

El álbum, compuesto por 22 canciones, reúne talentos como Farruko, el trapero venezolano Neutro Shorty, Hades 66 Y Steve Aoki, entre otros, fusionando trap, rap, reguetón, salsa -un género que nunca antes había explorado- y techno y house.

El primer tema, “Humilde No Pendejo”, es una declaración de principios desde el rap más crudo y, a partir de ahí, el proyecto transita por distintos matices como el afrobeats de ritmo contagioso en “Río de Janeiro”, en colaboración con Farruko.

En una entrevista con EFE en octubre de 2024, con motivo del estreno de su álbum “Real”, Jon Z afirmó que retomaba su carrera con buenos hábitos, después de “estrellarse” debido a una depresión fomentada por problemas económicos y de drogas.

Música
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
