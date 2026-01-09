Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jueza desestima demanda de Salt-N-Pepa para recuperar grabaciones maestras de Universal Music Group

La togada concluyó que el grupo del hip-hop nunca fue propietario de los derechos de autor de sus grabaciones sonoras

9 de enero de 2026 - 3:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Missy Elliott, desde la izquierda, y Sandra Denton con Cheryl James, a la derecha de Salt-N-Pepa. (Chris Pizzello)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una jueza federal desestimó la demanda del grupo pionero de hip-hop Salt-N-Pepa que buscaba recuperar la propiedad de sus grabaciones maestras frente a Universal Music Group.

La jueza federal de distrito Denise Cote falló el jueves a favor del gigante discográfico, al concluir que el grupo ganador del Grammy nunca fue dueño de los derechos de autor de sus grabaciones sonoras ni los transfirió a terceros.

“Los demandantes solo pueden rescindir transferencias de derechos de autor que ellos mismos ejecutaron”, escribió la jueza. “Ninguno de los contratos identificados por los demandantes indica que alguna vez hayan sido dueños de las cintas maestras”.

UMG sostuvo que las grabaciones eran “obras por encargo”, lo que impediría la recuperación de derechos. La demanda de Salt-N-Pepa alegaba que sus acuerdos con el sello dejaban claro que no lo eran.

“Aun con el rechazo total de sus reclamos por parte del tribunal, seguimos abiertos y dispuestos a encontrar una resolución y pasar la página para concentrarnos en amplificar el legado de Salt-N-Pepa para las próximas generaciones”, indicó UMG en un comunicado.

Representantes del dúo señalaron que discrepan de la decisión y que “tenemos plena intención de apelar”, añadiendo: “Seguimos comprometidas con reivindicar y recuperar nuestros derechos como creadoras bajo la Ley de Derechos de Autor”.

El dúo de Queens, Nueva York, integrado por Cheryl “Salt” James y Sandra “Pepa” Denton, se formó en 1985. Más tarde se les unió DJ Spinderella, quien no participó en los acuerdos iniciales en disputa y no está involucrada en la demanda.

Salt-N-Pepa firmó con Next Plateau Records y lanzó su álbum debut Hot, Cool & Vicious en 1986. El sello era independiente entonces y hoy está bajo el paraguas del sello Republic de Universal. Entre los éxitos del grupo figuran “Shoop” (1993) y “Push It” (1987).

En 1995 se convirtieron en el primer grupo femenino de rap en ganar un Grammy, y en 2021 recibieron el premio Grammy a la trayectoria. En noviembre, siguieron a Missy Elliott como el segundo acto femenino de hip-hop en ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll, donde recibieron el Influence Award.

Desde el podio durante la ceremonia de inducción, James aludió a la batalla legal del grupo: “Este es el Influence Award. Tenemos que seguir usando nuestra influencia hasta que la industria honre la creatividad como lo hace el público: con amor, respeto y justicia”.

En su demanda, Salt-N-Pepa argumentó que la Ley de Derechos de Autor de 1976 otorga a los artistas el derecho a recuperar la propiedad de las grabaciones maestras y rescindir acuerdos pasados tras 35 años.

Sin embargo, la jueza respaldó la postura de UMG al determinar que no hay evidencia de que James y Denton cedieran derechos de autor al sello que ahora puedan reclamar.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
