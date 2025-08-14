Opinión
14 de agosto de 2025
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Termina pleito legal por “Baby Shark”: Corte Suprema de Corea del Sur rechaza demanda por derechos de autor

El tribunal dictaminó que la versión de Pinkfong se basó en un canto tradicional de dominio público

14 de agosto de 2025 - 8:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los personajes de Pinkfong han sido usados en campañas de prevención del coronavirus en Seúl. (Ahn Young-joon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Seúl - La Corte Suprema de Corea del Sur rechazó el jueves una demanda por daños y perjuicios de $21,600 de un compositor estadounidense que acusó a una compañía surcoreana de contenido infantil de plagiar su versión de “Baby Shark”, poniendo fin a una batalla legal de seis años sobre la melodía mundialmente popular conocida por su pegadizo gancho “doo doo doo doo doo doo”.

El Tribunal superior confirmó los fallos de los tribunales inferiores de 2021 y 2023 que no encontraron motivos suficientes para concluir que la compañía, Pinkfong, infringió los derechos de autor de Jonathan Wright.

Wright, también conocido como Johnny Only, lanzó su versión en 2011, cuatro años antes que la de Pinkfong, pero ambas se basaron en una melodía tradicional popular durante años en los campamentos de verano para niños en Estados Unidos.

Los tribunales dictaminaron que la versión de Wright no difería lo suficiente de la melodía original para calificar como una obra creativa original elegible para la protección de los derechos de autor, y que la canción de Pinkfong tenía claras diferencias con la de Wright.

La Corte Suprema dijo que su fallo reafirma el principio legal establecido sobre las melodías folclóricas existentes como obra derivada.

“La Corte Suprema acepta la conclusión del Tribunal inferior de que la canción del demandante no implicó modificaciones sustanciales a la melodía folclórica relacionada con el caso en la medida en que pudiera considerarse, según los estándares sociales comunes, como una obra separada”, dijo en un comunicado.

Pinkfong dijo en un comunicado a The Associated Press que el fallo confirmó que su versión de “Baby Shark” se basó en un “canto tradicional” que era de dominio público. la compañía dijo que le dio un nuevo giro a la melodía al agregar “un ritmo alegre y una melodía pegadiza, convirtiéndola en el ícono de la cultura pop que es hoy”.

Chong Kyong-sok, el abogado surcoreano de Wright, dijo que aún no había recibido la versión completa del fallo del tribunal, pero calificó el resultado como “un poco decepcionante”.

“De todos modos, el asunto ya está resuelto”, dijo. “Nuestro trabajo salió primero, por lo que podemos gestionar las licencias por nuestra parte y supongo que luego cada uno seguirá su propio camino”.

“Baby Shark” de Pinkfong se convirtió en un fenómeno mundial después de su lanzamiento en YouTube en 2015, y el video original de “Baby Shark Sance” ahora supera los 16,000 millones de visitas y alcanzó el puesto 32 en el Billboard hot 100.

“Baby Shark” sigue siendo un producto crucial para Pinkfong, que obtuvo $32.6 millones en ingresos en el primer semestre de 2025, según su presentación regulatoria. La compañía ha convertido a la familia de tiburones de cinco miembros (Baby Shark, Mama Shark, Papa Shark, Grandma Shark y Grandpa Shark) en programas de televisión y Netflix, películas, aplicaciones para teléfonos inteligentes y musicales de gira mundial.

