EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Justin Bieber se presentará por primera vez en el escenario de los premios Grammy

El cantante aspira a cuatro galardones en la 68º edición de estos premios que se llevarán a cabo este domingo

29 de enero de 2026 - 2:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Justin Bieber. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El cantante canadiense Justin Bieber, nominado a cuatro Grammys en esta edición, actuará por primera vez en la gala de estos premios, que se celebran este domingo en Los Ángeles para reconocer a los mejores artistas de la industria musical internacional.

RELACIONADAS

La Academia de la Grabación confirmó este miércoles la participación de Bieber, que se suma a los otros artistas ya anunciados previamente, como todos los nominados a mejor artista nuevo, Sabrina Carpenter, Clipse y Pharrell Williams.

El cantante aspira a cuatro galardones en la 68º edición de estos premios, incluido álbum del año (“Swag”); mejor interpretación pop solista (“DAISIES”), mejor álbum vocal pop (“Swag”) y mejor interpretación de R&B (“YUKON”).

Las presentaciones públicas del cantante de “Baby” han sido escasas en los últimos años, aunque este año está previsto que, además de su presencia en los Grammy, encabece el cartel del festival Coachella que se celebra el próximo abril.

El comediante estadounidense Trevor Noah será el presentador de los Grammy 2026, que se transmitirán en vivo por CBS Television Network y estarán disponibles para transmitir en vivo y bajo demanda en la plataforma de contenido en línea Paramount+.

El rapero californiano Kendrick Lamar lidera este año la 68º edición de estos premios con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Bunny opta a seis estatuillas.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
