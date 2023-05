La cantautora puertorriqueña Kany García sabe muy bien cuándo el rol de amiga debe desempeñarse desde la esquina de observar, no juzgar y dar tiempo para sanar cada proceso emocional.

Al menos así lo expresa en su nuevo sencillo “Fuera de servicio”, cuya letra de su autoría habla del duelo de una relación sentimental que terminó, pero que sigue afectando a una de las dos partes, que no ha podido superar la ruptura. Kany no escribió el tema desde la línea del desamor, sino desde el lado de la amiga que escucha a otra amiga sufrir por la separación.

“Para mí fue un ejercicio desde el lado de la amiga. A veces nos pasa, queremos sacar a la gente de esa situación y rápido le decimos: ‘No te conviene’, ‘vamos a salir’, ‘deja de estar triste’… porque nos cuesta un poco ver a esa amiga triste y le queremos acelerar el proceso y sacarla de ahí. Era importante para mí cantarla desde el lado de una amiga que debe quedarse al lado, callar y ante todo debe respetar el proceso y no juzgar. Claramente si me pasa a mí es tener la valentía de reconocer que estoy vulnerable y decir: ‘No estoy bien’. De poner el celular en modo de avión y decir: ‘No estoy para nadie. Estoy fuera de servicio”, subrayó la cantautora en entrevista telefónica desde su residencia en Miami.

PUBLICIDAD

Esa misma vulnerabilidad de la que habla es la que le reconoce con valentía al cantautor español Alejandro Sanz, quien confesó públicamente que no se encuentra en un buen momento a nivel emocional.

Sanz, quien grabó con Kany el tema “Muero”, expresó en Twitter: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”.

La artista aplaude la sinceridad y valentía de Sanz por hacerlo público porque no solo visibiliza a todas las personas que enfrentan alguna situación que afecta la salud mental, sino que quita el estigma de que por ser artista y famoso se vive de maravillas, en ausencia de presiones y con una constante estabilidad emocional.

“En el caso de Alejandro lo encuentro supervaliente más allá de por él, por todos los colegas. Eso abre una licencia y una posibilidad de comunicar cuando no se está bien y cuando hay que parar un concierto o una gira y decir pausa. La gente no tiene idea de la presión que existe cuando se abre una fecha y se comienza la venta de boletos… y de todas las presiones que existen. Claramente de la salud mental no se habla y menos en el arte. Por eso, lo aplaudo grandemente y estoy aquí para él, para todo lo que necesite. Él ha logrado que esto sea conversado, de que el artista no siempre está óptimo para las fotos y lo que se coloca en las redes sociales no siempre es la verdad. El ojo del artista es una lupa inmensa que le ponen una gran carga”, explicó la voz de “Confieso”.

PUBLICIDAD

Sobre el nuevo sencillo “Fuera de servicio”, la artista sostuvo que desde la gestación visualizó la composición con un acercamiento al género regional mexicano, porque así lo sintió desde el primera día. El género no es ajeno para ella, tampoco lo es la cumbia colombiana o mexicana, ya que la artista integra los ritmos con naturalidad en sus composiciones. La canción fue producida por Richi López y Rafa Arcaute.

La cantante anunció hoy, martes, que su gira internacional se extiende con nuevas fechas para México en noviembre. A partir del 30 de agosto, la cantautora recorre Estados Unidos, luego en octubre se presentará en Venezuela y en noviembre en suelo mexicano. Desde el 2022, la voz de “Agüita e coco” arrancó su gira y no ha parado desde entonces porque aunque ha hecho pausas cortas, se han sumado nuevas fechas para poder complacer a todos sus fans en América Latina.

El pasado viernes la artista se presentó, por primera vez, ante miles de personas en el Luna Park, de Buenos Aires, y la satisfacción de lograr una noche mágica todavía la disfruta.

“Estoy supercontenta con esta gira. Hemos llegado a lugares increíbles. Algunas son ciudades nuevas para mí, que aunque me he presentado en esos países, he podido estar en plazas más grandes y la verdad es que ha estado superlindo porque ha sido una gira de un crecimiento espectacular. Esa es la parte que me emociona mucho porque la gente puede decir: ‘Mira Argentina, ya Kany fue’. Pero no es lo mismo venir de lugares de 500 a 1,000 personas a casi 10,000 o 12,000 personas, y eso es lo que me tiene en una gratitud increíble”, dijo la artista que volvió a enamorar en Argentina al presentarse en el emblemático estadio ante 8,400 personas.

Su patria será en el 2024

Una vez concluya la gira internacional, Kany -aunque lo hace cada vez que tiene un tiempo libre-, regresará después de noviembre a Puerto Rico a conectar con su familia y amistades. Estando en la isla, se preparará para anunciar la fecha de su espectáculo que según adelantó sería para el próximo año.