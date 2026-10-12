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Kany García rompe su propio récord en el Coliseo de Puerto Rico

La cantautora anuncia una nueva función de su concierto “Puerta Abierta”

12 de octubre de 2026 - 2:07 PM

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La cantante Kany García. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La cantautora Kany García suma un nuevo capítulo en su historia musical al anunciar una cuarta función de su concierto “Puerta Abierta” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

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La nueva función será el 7 de diciembre de 2026, en el Choliseo. Con este anuncio, la artista rompe su propio récord de presentaciones en el emblemático recinto y reafirma la extraordinaria conexión que mantiene con el público de su patria. García, hasta la fecha, realizaría cuatro conciertos de un mismo tour en el Choliseo.

Las presentaciones se llevarán a cabo los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2026. Los boletos para la cuarta función estarán disponibles a través de Ticketera a partir de las 10:00 a.m. del miércoles, 14 de octubre.

Bajo la producción de Move Concerts, Noah Assad Presents y La Buena Fortuna Global la cantante puertorriqueña culminará la exitosa gira que la ha llevado a importantes escenarios de América Latina, Europa y Estados Unidos.

El “Puerta Abierta Tour 2026″ presenta la propuesta musical de su décimo álbum de estudio que lleva el mismo nombre, una producción que explora la honestidad emocional y la versatilidad sonora que caracterizan a la artista, combinando influencias del pop, la balada, la música tropical y el corrido norteño.

García, ganadora de siete Latin Grammy, se ha consolidado como una de las cantautoras más reconocidas de la música latina contemporánea. Su capacidad para convertir vivencias personales en canciones con las que conecta el público ha definido una trayectoria marcada por la autenticidad y la evolución artística.

Con esta cuarta función, el Coliseo de Puerto Rico será escenario de un nuevo hito en la carrera de la artista, quien cerrará su recorrido musical internacional frente al público que la vio crecer y que continúa acompañándola en cada etapa de su trayectoria.

Tags
Kany GarcíaColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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