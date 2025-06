Karol G se reencuentra en su próximo álbum “Tropicoqueta”

View this post on Instagram

“Viajando por el mundo con mi álbum pasado, un álbum que me regaló tanto, seguía haciéndome la misma pregunta: ¿Cuál es el próximo paso? … ¿Qué viene para mí? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mí, de quién en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa…”, dijo.