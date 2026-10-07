La historia detrás de “El gran varón”, una canción que nació hace 40 años y encontró su voz en Willie Colón

Hace 40 años, en 1986, el compositor panameño Omar Alfanno tomó una historia que había escuchado sobre un antiguo compañero de escuela y la convirtió en canción.

Tres años después, en 1989, aquella composición se lanzó en la voz de Willie Colón y terminó convirtiéndose en “El gran varón”, uno de los temas más icónicos de la salsa.

En un video streaming publicado en su canal de YouTube, el compositor panameño recorrió el origen de la canción y recordó las circunstancias que lo llevaron a escribirla. Según explicó, Simón, nombre ficticio utilizado en la canción, fue un compañero de colegio cuya historia conoció años después de terminar sus estudios.

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Alfanno contó que se encontraba en Miami cuando unos amigos panameños le revelaron que Simón había emigrado, había asumido abiertamente su homosexualidad y vivía de una manera muy distinta a la que había conocido durante sus años escolares.

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La historia lo llevó a preguntarse por las dificultades que aquel hombre pudo haber enfrentado en una época marcada por la intolerancia. Alfanno aclaró que algunos elementos de la canción fueron reconstruidos desde su propia imaginación.

“Yo no hice esa canción pensando si iba a pegar o no iba a pegar o quién la iba a cantar. Simplemente yo desahogué esto, esa historia que a mí me contaron”, explicó.

Uno de esos elementos fue el encuentro entre Simón y su padre, escena que el compositor reconoció haber construido en parte desde su imaginación.

También contó que la parte final de la canción surgió después de que el compositor Jorge Luis Piloto le señalara que faltaba un fragmento para completar la historia. Fue entonces cuando Alfanno agregó el desenlace de Simón en un hospital.

El encuentro que cambió la canción

El camino hacia Willie Colón ocurrió casi por accidente. Alfanno fue contratado para ser telonero del salsero en México. Después de su actuación, acudió al camerino para agradecerle a Juan Toro, entonces representante de Colón, por haberle facilitado instrumentos para su presentación.

Al salir del camerino, Alfanno aseguró que una voz interior le insistió en regresar y cantarle su más preciado tema a Colón. Volvió, tomó valor y se acercó al artista.

“Yo salí del camerino, iba caminando y, a pocos pasos, una voz me dijo: ‘Regrésate y cántale El gran varón’”, explicó.

“Yo tengo una canción que te va a encantar”, le dijo. el fallecido salsero respondió: “¿Y cómo va?”. Alfanno se volteó y le dijo: “En la sala de un hospital…”, y ahí empezó todo. “Yo recuerdo que él dejó de prestarle atención a la gente que estaba atendiendo y se quedó embobado con la canción”, comentó.

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Colón le pidió que se la llevara al día siguiente a un hotel donde se estaba quedando. Sin embargo, Alfanno no acudió a la cita.

Años después, el propio Colón reapareció en Puerto Rico para buscarlo. “Te me escapaste, Simón”, recordó que le dijo al encontrarse.

Finalmente, ambos fueron por una guitarra y Alfanno volvió a cantarle la canción completa. Colón se la llevó y, tiempo después, “El gran varón” apareció en su álbum Top Secrets de 1989.

Aunque inicialmente no estaba destinada a ser el tema principal de promoción, una emisora mexicana decidió probar la reacción del público. Los teléfonos comenzaron a recibir llamadas y la respuesta fue contundente: querían escuchar “El gran varón”.

Para Alfanno, ese momento confirmó que la canción había tomado un camino propio. Cuatro décadas después de haberla escrito, el compositor la recuerda como una creación que nació sin pretensiones y terminó llegando a varias generaciones.