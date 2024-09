La magia de Broadway aterrizará en Puerto Rico con Ana Isabelle

La cantante Ana Isabelle prometió sorprender al público puertorriqueño con una interpretación única de grandes clásicos de Broadway, acompañada de Jonathan Dwayne y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico , en una presentación que asegura será memorable, ya que su audiencia en Puerto Rico no la ha escuchado cantar de la manera en que lo hará en esta ocasión.

“Tenemos grandes clásicos de Broadway y son canciones que yo creo que escucharlas en nuestras voces, va a ser de gran impacto y, combinado con la Orquesta Sinfónica y con la dirección del maestro, va a ser algo bien memorable para el público porque yo estoy segura de que, por lo menos a mí, en Puerto Rico, no me han escuchado cantar en la manera que yo voy a cantar en este concierto”, detalló Ana Isabelle.

Asimismo, la cantante compartió que tendrá la oportunidad de cantar una sus canciones favoritas llamada “Part of Your World” de la película “The Little Mermaid”.