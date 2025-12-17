La Yuri de ayer y de hoy se encuentran: tendrá 15 transformaciones en su concierto en Puerto Rico

Desde el transformismo la cantante mexicana Yuri regresa a Puerto Rico para presentar un concepto camaleónico que requiere la vitalidad y energía que tuvo hace más 30 años.

Y es que la estrella mexicana que proclama con orgullo su edad de 61 años lleva un año con su gira musical “Icónica” en la que aborda el transformismo con los vestuarios originales y “looks” que la artista ha tenido a lo largo de su extensa carrera.

“Esta gira ya tiene un año y estoy con los vestuarios originales de las diferentes Yuris de todos los tiempos. Son los vestuarios originales de hace más de 30 años porque sin saber de esta gira hice hace dos años una dieta Keto (con ayuno intermitente) y pude bajar de peso. La ropa toda me queda. Es un show de transformismo porque me transformó en muchas Yuris con cinco pelucas de pelo natural y 15 cambios de vestuarios. Es un show muy complicado y requiere de mucha energía, la misma que tuve a mis 25 años”, explicó la cantante que retomó hace dos años su carrera musical y sus giras, ya que después de la pandemia enfermó con un post-Covid que la comprometió en su función respiratoria.

PUBLICIDAD

Totalmente recuperada de su salud, Yuri dijo entrevista virtual desde México que está feliz de regresar a Puerto Rico tras casi nueve años de ausencia para reencontrarse con un público que ha seguido fielmente su trayectoria durante más de cuatro décadas. El concierto “Icónica Tour”, se celebrará el sábado, 31 de enero de 2026, en el Coca-Cola Music Hall, bajo la producción de R&M Entertainment.

“Voy con puras canciones icónicas que ustedes conocen. Es algo muy padre, poder ponerme el vestuario de hace 30 años e ir caracterizando todas esas etapas mías que era bien diferentes porque lo mismo llevaba el pelo lacio, largo, corto… Bajé mucho en medidas y bajé a talla dos que era lo que usaba en aquella época. A la gente el show le ha encantado mucho porque es un show de pura nostalgia y a Puerto Rico tenía que llevar este show se lo dije a mi equipo", subrayó la voz de “¿Y tú cómo estás?“.

El espectáculo revive los éxitos que marcaron generaciones, entre ellos “Maldita primavera”, “Yo te pido amor”, “Detrás de mi ventana”, “El Apagón”, “Hombres al borde de un ataque de celos” y “Qué te pasa”, además de otros temas musicales que consolidaron su sello artístico.

Desde sus inicios, Yuri se posicionó como una de las intérpretes más versátiles de la música hispana, donde navega por el pop, la balada y la ranchera. Su capacidad de reinventarse la han mantenido vigente a lo largo de los años.

“Estoy muy feliz y agradecida a Dios de que a mi edad, 61 años, pueda yo hacer este tipo de show y tener una energía como de 25 a 30 años. No sé ni cómo lo hago. Soy una mujer muy apasionada y eso es lo que me mantiene viva. Al principio fue difícil hacer este show porque cada dos canciones me voy transformando en cada una de las Yuris de los 80 y 90. Quiero que Puerto Rico que tanto amo se lo disfruten tanto como yo me he disfrutado Puerto Rico”, afirmó la cantante, a su vez que recordó que cada vez que venía a la isla come alcapurrias, visita el Viejo San Juan y saboreaba el fricasé de pollo.

PUBLICIDAD

Yuri conoce a la perfección la cultura puertorriqueña, puesto que la isla fue una plaza importante en el desarrollo de su carrera musical y donde despuntó como presentadora de televisión al ser la anfitriona de “Objetivo Fama”.

De hecho, la artista reveló que la productora Soraya Sánchez la llamó para ser parte de la pasada edición del reality show, pero por su agenda laboral no pudo.