Laura Pausini abre últimas secciones para su concierto en Puerto Rico

A pocas semanas de haberse anunciado el regreso de la icónica artista italiana Laura Pausini a la isla, la emoción del público puertorriqueño ha superado todas las expectativas. Esto provocó que la producción del espectáculo, a cargo de Tony Mojena Entertainment, haya puesto a la venta las últimas secciones del recinto para dar cabida a los miles de fanáticos que desean ser parte de esta noche especial.

Su concierto, parte del “Yo canto World Tour”, se celebrará el próximo 14 de mayo de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, en San Juan, y ya se perfila como uno de los eventos más esperados del año. Pausini no se presentaba en Puerto Rico desde hace una década, y su regreso ha generado una ola de entusiasmo que se reflejó desde el primer día de ventas.

“Puerto Rico siempre me ha recibido con los brazos abiertos, y ver esta respuesta tan cálida después de 10 años me llena de gratitud. Estoy preparando una noche muy especial para todos ustedes”, expresó la cantante en un mensaje a través de un comunicado de prensa.

El espectáculo será una celebración de su carrera musical, con un repertorio que incluirá sus grandes éxitos y temas de su próximo álbum, “Yo canto 2″, bajo el sello Warner Music. La gira mundial comenzará en marzo de 2026 en España y recorrerá Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.

Pausini, recientemente nombrada Billboard Ícono, también se presentará en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, reafirmando su posición como una de las artistas más influyentes del panorama musical internacional.