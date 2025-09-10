Laura Pausini regresa a Puerto Rico como parte de su nueva gira mundial
La cantante italiana se presentará el 14 de mayo de 2026 en el “Choliseo”
10 de septiembre de 2025 - 12:51 PM
La cantante italiana Laura Pausini se presentará en la isla el 14 de mayo de 2026, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, como parte de su gira internacional “Yo canto”.
Pausini, reconocida como una de las voces más importantes de la música pop en italiano y español, inició su carrera en 1993 al ganar el Festival de San Remo con el tema “La solitudine”. Desde entonces, ha construido un repertorio que la ha convertido en favorita de varias generaciones, gracias a temas como “Se fue”, “Amores extraños” y “En cambio no”.
A lo largo de más de tres décadas, la intérprete ha vendido millones de discos en todo el mundo y ha recibido múltiples galardones, entre ellos un Grammy, cuatro Latin Grammy y un Golden Globe por el tema “Io sì”, para la película “The Life Ahead”. Su capacidad para cantar en varios idiomas y sus colaboraciones con artistas como Andrea Bocelli, Alejandro Sanz y Ricky Martin han ampliado aún más su alcance internacional.
El concierto en San Juan forma parte de su gira más reciente, un proyecto en el que Pausini rinde homenaje a la música italiana contemporánea con nuevas versiones de composiciones emblemáticas.
La venta general de boletos comenzará el 12 de septiembre.
La gira de la cantante se extenderá hasta noviembre de 2027, e incluye presentaciones en Europa, Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos y Canadá.
