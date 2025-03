Limi-T 21 se “cura” al regrabar sus éxitos 35 años después de su lanzamiento

“Una persona que trabaja en la radio me dijo que una grabación que pusieron de los 90 se oía como bajita. Eso se me quedó en la mente. Ya con la nueva tecnología y los nuevos avances que han surgido, y aprovechando que somos Elvin, Javier y Ramiro todavía, que gran parte de la orquesta está con nosotros, nos dimos a la tarea de regrabar nuestros éxitos”, reveló Elvin Torres Serrant en entrevista con El Nuevo Día .

Para aquellos que se preguntan cuáles son las canciones regrabadas por los cantantes, el total supera la decena de éxitos. Entre los temas se encuentran “Estás enamorada”, “Perdóname”, “Yo te seguiré queriendo”, “Yo no me quiero enamorar de ti”, “Luna viajera”, “Aguántalo ahí”, “Como tú me quieres a mí” y “Amor eterno”.