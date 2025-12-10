Limi-T21 y Grupo Manía se juntan en el lanzamiento de “Pa’ ser feliz”

Detrás del ritmo contagioso y letras pegajosas de Limi-T21, existe una filosofía de vida basada en valores sólidos. Sus integrantes a menudo citan la fe, la familia y la perseverancia como la “fórmula” que los ha mantenido unidos y exitosos a lo largo de los años.

Con una trayectoria que abarca más de tres décadas, la agrupación compuesta por Elvin Torres, Javier Bermúdez y Ángel Ramiro Matos se ha consolidado como una de las más perdurables e influyentes del merengue puertorriqueño. Más allá de sus éxitos en solitario, un aspecto fundamental de su continua relevancia ha sido su capacidad para innovar a través de las colaboraciones musicales.

Estos esfuerzos conjuntos no solo han enriquecido su discografía con fusiones de diversos géneros, sino que también han servido como puente entre generaciones y diferentes estilos musicales, con los que han demostrado una notable versatilidad artística.

“Pa’ ser feliz” es el tema de la más reciente colaboración de Limi-T21. El tema, disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado 21 de noviembre, se produjo junto a otro de los principales grupos de merengue boricua: Grupo Manía.

“Nosotros ya habíamos hecho trabajos con Grupo Manía anteriormente, pero yo creo que en esta ocasión nosotros comenzamos por tratar de buscar una canción que tuviera esa identidad de los dos grupos. A pesar de que son dos estilos de merengue bien diferentes, teníamos que buscar esa canción con la cual los dos grupos nos sintiéramos cómodos”, contó Bermúdez en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El natural de Santa Isabel, asimismo, detalló que “Pa’ ser feliz” supone un mensaje. Ante los tiempos adversos que se viven a nivel mundial, las legendarias orquestas llegan con un recordatorio de que la felicidad no debe aplazarse.

“Entonces, la letra empieza diciéndole a la gente que para ser feliz no hay horario ni fecha en el calendario. Ahora mismo podemos ser felices”, puntualizó.

Torres, por su parte, mencionó que aunque a ambas agrupaciones las une una sólida amistad, el tiempo para compartir entre sí es limitado. Esta colaboración, sin embargo, les permitió trabajar juntos en el estudio por primera vez.

“Incluso, en el mismo video también estuvimos prácticamente todo el día trabajando juntos. Somos personas que nos gusta que las cosas queden bien hechas y eso nos dio la oportunidad de conocernos. Nosotros hemos tenido colaboraciones con Gilberto Santa Rosa, con diferentes artistas de música tropical, pero yo considero que al principio de nuestra carrera, también, al nosotros no tener el control absoluto por ser parte de una disquera y de un manejo, pues tenía que ponerse de acuerdo mucha gente para que estos juntes se hicieran realidad”, expresó.

Desde el 2010, según el director musical, compositor y arreglista ellos mismos tomaron las riendas del grupo. Esta decisión les permitió realizar las colaboraciones que siempre quisieron lanzar.

“Hemos hecho colaboraciones con gente que nosotros siempre hemos querido. Por ejemplo, este junte con Grupo Manía porque, de verdad, las agendas de ambos grupos son bien difíciles”, comunicó.

El cantante, de igual modo, aseguró que “Pa’ ser feliz” ha sido la colaboración “más divertida” que han realizado hasta el momento. El día de la grabación, recordó, en el estudio se formó un “party”.

Matos coincidió con las expresiones de sus compañeros. El intérprete adelantó que el tema formará parte de una producción de colaboraciones que lanzarán a principios de 2026.

“La primera, ‘Se vale’, se dio con Olga Tañón, que fue la canción comprada por el gigante del fitness Zumba para todos los entrenamientos de ellos a nivel mundial. Fue una gran exposición”, mencionó.

Sin entrar en detalles, los exponentes narraron lo mucho que disfrutaron el proceso de producción. Cada tema, añadieron, lo trabajaron con colegas que admiran y respetan.

El video de “Pa’ ser feliz” se grabó en la hacienda Doña Elba de Santa Isabel. Esta producción, informaron, fue doblemente especial al contar con la dirección de Paola Torres Santiago, hija de Elvin.

“Paola y Alejandra, mis dos hijas mayores, fundaron una nueva compañía de filmación que se llama Cinematographile Pictures LLC. Ella acabó de hacer su maestría en Los Ángeles en cinematografía y entonces hizo esa compañía con mi hija, que es la que actualmente administra las corporaciones de Limi-T21 y de verdad que me siento doblemente bendecido y agradecido”, dijo el orgulloso padre.

El video expone la historia de seis amigos que antes eran “wedding crashers” y que decidieron reunirse. A lo lejos vieron una boda que estaba “medio apagada” que los motivó a recordar viejos tiempo a través de un “show” musical.

“Tiene ya sobre medio millón de vistas en publicidad y estamos súper contentos con todas las bonitas respuestas que hemos recibido”, subrayó Bermúdez.

Mientras tanto, Limi-T21 se prepara para su concierto “En el Choli es que es” el 28 de febrero de 2026. Durante la velada, aseguraron, la audiencia será testigo de un “show” único.

“Para esta ocasión cada uno de nosotros ha bajado más de 30 libras y estamos poniéndonos en una condición física porque sabemos que el espectáculo que vamos a ofrecer va a requerir que nuestra condición sea la mejor posible”, concluyó.