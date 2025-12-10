Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Limi-T21 y Grupo Manía se juntan en el lanzamiento de “Pa’ ser feliz”

El video musical se grabó en la hacienda Doña Elba de Santa Isabel

10 de diciembre de 2025 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta es la segunda ocasión que LimiT-21 y Grupo Manía colaboran. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Detrás del ritmo contagioso y letras pegajosas de Limi-T21, existe una filosofía de vida basada en valores sólidos. Sus integrantes a menudo citan la fe, la familia y la perseverancia como la “fórmula” que los ha mantenido unidos y exitosos a lo largo de los años.

RELACIONADAS

Con una trayectoria que abarca más de tres décadas, la agrupación compuesta por Elvin Torres, Javier Bermúdez y Ángel Ramiro Matos se ha consolidado como una de las más perdurables e influyentes del merengue puertorriqueño. Más allá de sus éxitos en solitario, un aspecto fundamental de su continua relevancia ha sido su capacidad para innovar a través de las colaboraciones musicales.

Estos esfuerzos conjuntos no solo han enriquecido su discografía con fusiones de diversos géneros, sino que también han servido como puente entre generaciones y diferentes estilos musicales, con los que han demostrado una notable versatilidad artística.

“Pa’ ser feliz” es el tema de la más reciente colaboración de Limi-T21. El tema, disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado 21 de noviembre, se produjo junto a otro de los principales grupos de merengue boricua: Grupo Manía.

“Nosotros ya habíamos hecho trabajos con Grupo Manía anteriormente, pero yo creo que en esta ocasión nosotros comenzamos por tratar de buscar una canción que tuviera esa identidad de los dos grupos. A pesar de que son dos estilos de merengue bien diferentes, teníamos que buscar esa canción con la cual los dos grupos nos sintiéramos cómodos”, contó Bermúdez en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El natural de Santa Isabel, asimismo, detalló que “Pa’ ser feliz” supone un mensaje. Ante los tiempos adversos que se viven a nivel mundial, las legendarias orquestas llegan con un recordatorio de que la felicidad no debe aplazarse.

“Entonces, la letra empieza diciéndole a la gente que para ser feliz no hay horario ni fecha en el calendario. Ahora mismo podemos ser felices”, puntualizó.

Torres, por su parte, mencionó que aunque a ambas agrupaciones las une una sólida amistad, el tiempo para compartir entre sí es limitado. Esta colaboración, sin embargo, les permitió trabajar juntos en el estudio por primera vez.

“Incluso, en el mismo video también estuvimos prácticamente todo el día trabajando juntos. Somos personas que nos gusta que las cosas queden bien hechas y eso nos dio la oportunidad de conocernos. Nosotros hemos tenido colaboraciones con Gilberto Santa Rosa, con diferentes artistas de música tropical, pero yo considero que al principio de nuestra carrera, también, al nosotros no tener el control absoluto por ser parte de una disquera y de un manejo, pues tenía que ponerse de acuerdo mucha gente para que estos juntes se hicieran realidad”, expresó.

Desde el 2010, según el director musical, compositor y arreglista ellos mismos tomaron las riendas del grupo. Esta decisión les permitió realizar las colaboraciones que siempre quisieron lanzar.

“Hemos hecho colaboraciones con gente que nosotros siempre hemos querido. Por ejemplo, este junte con Grupo Manía porque, de verdad, las agendas de ambos grupos son bien difíciles”, comunicó.

El cantante, de igual modo, aseguró que “Pa’ ser feliz” ha sido la colaboración “más divertida” que han realizado hasta el momento. El día de la grabación, recordó, en el estudio se formó un “party”.

Matos coincidió con las expresiones de sus compañeros. El intérprete adelantó que el tema formará parte de una producción de colaboraciones que lanzarán a principios de 2026.

“La primera, ‘Se vale’, se dio con Olga Tañón, que fue la canción comprada por el gigante del fitness Zumba para todos los entrenamientos de ellos a nivel mundial. Fue una gran exposición”, mencionó.

Sin entrar en detalles, los exponentes narraron lo mucho que disfrutaron el proceso de producción. Cada tema, añadieron, lo trabajaron con colegas que admiran y respetan.

El video de “Pa’ ser feliz” se grabó en la hacienda Doña Elba de Santa Isabel. Esta producción, informaron, fue doblemente especial al contar con la dirección de Paola Torres Santiago, hija de Elvin.

“Paola y Alejandra, mis dos hijas mayores, fundaron una nueva compañía de filmación que se llama Cinematographile Pictures LLC. Ella acabó de hacer su maestría en Los Ángeles en cinematografía y entonces hizo esa compañía con mi hija, que es la que actualmente administra las corporaciones de Limi-T21 y de verdad que me siento doblemente bendecido y agradecido”, dijo el orgulloso padre.

El video expone la historia de seis amigos que antes eran “wedding crashers” y que decidieron reunirse. A lo lejos vieron una boda que estaba “medio apagada” que los motivó a recordar viejos tiempo a través de un “show” musical.

“Tiene ya sobre medio millón de vistas en publicidad y estamos súper contentos con todas las bonitas respuestas que hemos recibido”, subrayó Bermúdez.

Mientras tanto, Limi-T21 se prepara para su concierto “En el Choli es que es” el 28 de febrero de 2026. Durante la velada, aseguraron, la audiencia será testigo de un “show” único.

“Para esta ocasión cada uno de nosotros ha bajado más de 30 libras y estamos poniéndonos en una condición física porque sabemos que el espectáculo que vamos a ofrecer va a requerir que nuestra condición sea la mejor posible”, concluyó.

El amor por la música que comparten Elvin, Ramiro y Javier ha sido clave para una carrera duradera que los ha llevado a los principales escenarios del País (como el CBA de Santurce en 1996), de Latinoamérica, EE.UU. y Europa. Limi-T 21 en el 2002 | Elvin Torres, Ángel Ramiro Matos y Javier Bermúdez son los tres miembros de la legendaria agrupación puertorriqueña. El grupo acaba de estrenar el video musical de “Mix3”, un “medley” de éxitos que forma parte del álbum “MixTape21”.
1 / 16 | Limi-T 21: 35 años sin límites. El amor por la música que comparten Elvin, Ramiro y Javier ha sido clave para una carrera duradera que los ha llevado a los principales escenarios del País (como el CBA de Santurce en 1996), de Latinoamérica, EE.UU. y Europa. - Xavier J. Araujo
Tags
Limi-T 21Grupo Maniamerengue
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: