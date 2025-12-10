Opinión
Los Caribbean Tenors iluminarán la Navidad a beneficio de iglesia en Barrio Obrero

Presentarán un repertorio navideño cargado de sensibilidad, armonía y el inconfundible sello vocal que los destaca

10 de diciembre de 2025 - 4:32 PM

Los recaudos del evento estarán destinados al importante proyecto de restauración de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Barrio Obrero invita al público general a disfrutar de una noche inolvidable el próximo sábado, 27 de diciembre de 2025, cuando se celebrará su Gran Concierto de Navidad en el Teatro Alejandro Tapia y Rivera, en el Viejo San Juan.

Este evento contará con la participación especial de los Caribbean Tenors, quienes presentarán un repertorio navideño cargado de sensibilidad, armonía y el inconfundible sello vocal que los ha destacado en Puerto Rico y el extranjero.

En un ambiente donde la tradición, la música y la espiritualidad se entrelazan, este concierto busca ofrecer al público un espacio para celebrar la Navidad con renovación, unión y esperanza.

Concierto benéfico

Los recaudos del evento estarán destinados al importante proyecto de restauración de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, que conmemora su centenario como pilar espiritual y comunitario del histórico Barrio Obrero. Este esfuerzo permitirá preservar el patrimonio arquitectónico y religioso que ha acompañado a generaciones de familias desde 1925.

Los boletos están disponibles en la parroquia o a través de los teléfonos (787) 380-2206 o (787) 727-0737.

MúsicaBarrio ObreroBarrio ObreroConciertoNavidad
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
