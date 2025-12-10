Los Caribbean Tenors iluminarán la Navidad a beneficio de iglesia en Barrio Obrero

La Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Barrio Obrero invita al público general a disfrutar de una noche inolvidable el próximo sábado, 27 de diciembre de 2025, cuando se celebrará su Gran Concierto de Navidad en el Teatro Alejandro Tapia y Rivera, en el Viejo San Juan.

Este evento contará con la participación especial de los Caribbean Tenors, quienes presentarán un repertorio navideño cargado de sensibilidad, armonía y el inconfundible sello vocal que los ha destacado en Puerto Rico y el extranjero.

En un ambiente donde la tradición, la música y la espiritualidad se entrelazan, este concierto busca ofrecer al público un espacio para celebrar la Navidad con renovación, unión y esperanza.

Concierto benéfico

Los recaudos del evento estarán destinados al importante proyecto de restauración de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, que conmemora su centenario como pilar espiritual y comunitario del histórico Barrio Obrero. Este esfuerzo permitirá preservar el patrimonio arquitectónico y religioso que ha acompañado a generaciones de familias desde 1925.

PUBLICIDAD

Los boletos están disponibles en la parroquia o a través de los teléfonos (787) 380-2206 o (787) 727-0737.