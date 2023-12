Con el tema “Amanecer borincano”, el renovado cuarteto Los Hispanos encendió el orgullo patrio de los que se dieron cita durante la tarde del domingo en la Sala Antonio Paoli, en el Centro de Bellas Artes de Santurce, mientras una pantalla al fondo proyectaba imágenes de paisajes puertorriqueños junto a la monoestrellada.

Esto sirvió de preámbulo para más de dos horas de armonía, nostalgia y amor en una experiencia musical sublime, en las voces de Wisón Torres, fundador, Rafy Torres, con 30 años en el grupo; y los nuevos miembros Riky Torres y Edgar Omar Ríos.

Este cuarteto vocal, uno de los grupos musicales más destacados en la historia de Puerto Rico, volvió a deleitar a aquellos que han seguido sus más de 70 años de la música y una trayectoria marcada por la música romántica del ayer, en el concierto “Canciones de toda una vida” junto a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, creada por Arturo Somohano, así como lo hicieron el pasado mes de noviembre en el mismo escenario.

PUBLICIDAD

La velada contó con varias intervenciones de la actriz Alexandra Malagón, encargada de narrar la historia de esta agrupación, al remontarse a la década de 1950 y que, desde entonces, decenas de canciones se han insertado en la memoria del corazón, como “En Primavera” y la interpretación del “medley” “Regálame”, “Pena” y “Di que has hecho”, que fueron parte del repertorio, que arrancó aplausos de un público que se mantuvo cautivo ante el deleite de las armoniosas voces.

Durante la primera parte del espectáculo, una “big band” les acompañó, para interpretar temas como “El Telegrama”, “Bello Amanecer”, “Lo que yo quiero ser” con Rafy Torres en el trombón, y “Alma llanera”.

“Gracias, ya yo estoy cansado de esta cosa. Los que cantaron fueron ellos, pero el que manda soy yo”, dijo Wisón en un tono jocoso. “Fui al médico recientemente y le dije, ‘me siento raro’. Me chequeó y me respondió: ‘para tu edad, tu sexo y IQ no se puede pedir más’. ¿Qué significa eso?, pregunté. ‘Que te vas a morir en perfecto estado de salud’. Son 89 (años)″, chistó el reciente ganador de un Premio Grammy en Sevilla, España, por su destacada trayectoria musical.

De igual modo, el fundador de la agrupación aprovechó para presentar a los dos nuevos integrantes que conforman el cuarteto, Riky Reyes y Edgar Ríos. “Para mí es un placer inmenso llegar a una etapa como esta, llena de recuerdos y sentimientos. Por lo menos ahora tenemos sangre nueva en el grupo”, destacó.

PUBLICIDAD

Imágenes de uno de los pilares de Los Hispanos, Rafael ‘Tato’ Díaz, fueron proyectadas, para reconocerle, al igual que del fenecido Charlie Vázquez, la primera voz del grupo, para junto a Wisón y Carmelo Montalvo llevar la evolución de la música de tríos a armonías de cuatro voces, con la que alcanzaron fama internacional.

La Orquesta Filarmónica de Puerto Rico acompañó a Los Hispanos en la tercera parte de la velada. (Suministrada)

En la segunda parte del espectáculo deleitaron al público con un repertorio a voces con guitarras, acompañados de los músicos Víctor Roldán y Ramón “Machi” Rodríguez, director de Los Andinos. Así rememoraron el “jingle” “Sultana”, con el que resaltaron su presencia constante en la televisión, apareciendo en programas como El Show de las 12 y el Show Sultana, para luego continuar con clásicos como “Dos Puntas”, “Viva La Vida”, “La Malagueña”, “Alma Adentro”, “Cuando llora mi guitarra”, “Angustia” y “Vereda tropical”.

Durante más de siete décadas, Los Hispanos ha contado con sobre 20 voces excepcionales, que no todas se encuentran en este plano terrenal, por lo que la nostalgia invadió la Sala Antonio Paoli al reconocer y mencionar a aquellos que partieron, junto a la imagen de cada uno de ellos, en donde se resaltó que sus aportaciones quedarán por siempre en el pentagrama musical de Puerto Rico. Ellos son: Julito Alonso, Luis Nieves, Carmelo Montalvo, Germán Vega, Emilio Lugo, Millito Cruz, Norman Casiano, Charlie Vázquez, Tito Lara y Carlos Camacho, quien falleció el pasado mes de agosto.

Luego de un intermedio, la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico hizo su presentación oficial en un solo, interpretando el tema “Dime”, tema compuesto por Arturo Somohano. De inmediato, la canción “Así es mi tierra” creó el ambiente perfecto para darle paso a la tercera parte de la velada, arropada de romance, en la que el vocalista y músico Rafy Torres mencionó lo emocionado que se sentía estar al lado de su padre.

PUBLICIDAD

“Horita terminé llorando y si me ven llorando, es que lo estoy”, dijo el vocalista, segundo de sus cinco hijos, que aprovechó para mencionar que su madre estaba en el público. Precisamente, tocaba el turno de interpretar el tema “Tú y mi canción”, una que su padre le llegó a dedicar a su madre. Wisón de inmediato lo interrumpió y dijo: “Eso es para mi novia, todas las mañanas nos damos un abracito bien chévere”. “Donde candela hubo, cenizas quedan”, reaccionó Rafy.

Más de 60 músicos, incluyendo al nieto de Wisón, Luis Rafael en el saxofón, fueron dirigidos por Wisón Torres Jr., para continuar con una de las partes más romáticas de la velada con temas “Por qué has dicho que me amas”, “La Novia”, “Amor, Amor” y “Amor perdóname”.

El hecho de que Wisón sea un extraordinario padre de cinco hijos, esposo, abuelo y bisabuelo, quien forjó un camino para una familia musical, junto a su esposa Miriam, llena de talentosos músicos y cantantes, fue reconocido y aplaudido de pie, en sus 70 años de trayectoria.

Uno de los momentos memorables de la noche fue cuando algunos miembros de su familia ocuparon el escenario para interpretar el tema “Él Reina”, uno de índole cristiano, al igual que “Creo en Dios”, inmortalizada por Tito Lara, con la que el público se puso de pie. Leyda Torres, esposa de Wisón Jr.; su hija, la cantante Yanira Torres, quien es corista de grandes estrellas de la música; Iris Torres y Félix Alvarado los acompañaron en ambos temas.

PUBLICIDAD

El músico y también pastor Wisón Torres Jr. no dejó pasar el momento para regalarle a su padre el libro que escribió con la historia de su vida de su progenitor, con más de 225 fotos, para honrale desde el principio cuando nadie le conocía.

“Los arreglos que mi padre ha hecho han sido de excelencia. Nunca los habíamos escrito en música para que quedaran como parte de su legado. Hay 11 arreglos en este libro”, expresó el músico. “Un aplauso a mi padre, que aquí está la historia de su vida”.

También se celebró la sorpresa de recibir a sus colegas, que estuvieron presente, tales como: el compositor Alberto Carrión, la cuatrista Fabiola Muñoz, el cantautor Glenn Monroig, Junior Nazario, Sammy López, el profesor y guitarrista Ito Serrano, el saxofonista Miguel Rodríguez, el director musical Ito Colón, el arreglista Isidro Infante, la cantante Maribel Soto, Tito Lara Jr. y José Raúl Ramírez Jr., a quienes saludaron alegremente.

Antes de culminar el banquete musical, llegó uno de los momentos más esperados por el público, con el sonido del cuatro para inyectar la sala de ambiente navideño al interpretar los temas “A saludarte vengo” y “Las Campanas de la Catedral”, con los que las personas bailaron y entonaron.