Los mejores 20 discos del 2025, según la Fundación Nacional para la Cultura Popular

La Fundación Nacional para la Cultura Popular (FNCP) ha compartido su selección de producciones musicales destacadas del año 2025, una tradición anual que han mantenido de forma continua desde 1997. La lista fue ideada originalmente por el fundador de la fundación, el historiador y gestor cultural Javier Santiago, que falleció el pasado 1 de octubre luego de complicaciones de salud.

Según los gestores de la FNCP, para la selección de las 20 producciones más sobresalientes del año, el comité de evaluador de la fundación consideró la interpretación del artista, ejecución musical, labor técnica, presentación, montaje visual, creatividad, coherencia y concepto de la producción. También se destacó la labor estratégica y de mercadeo de cada lanzamiento.

Para la vigesimonovena edición de la lista, la FNCP hizo un recorrido variado y extenso por los distintos géneros musicales que se destacaron en el año, incluyendo producciones de gran virtuosismo musical, obras de artistas independientes al igual que álbumes de varios artistas comerciales, en géneros que van desde el jazz y el bolero hasta la música urbana.

Santiago era un aficionado de la música y una de las primeras grandes tareas de su organización fue la preservación de la música puertorriqueña en todas sus formas.

El primer lugar de la lista lo ocupa el disco “Los fuegos de San Telmo”, de Hermelindo Ruiz Mestre. La descripción oficial de la fundación lee como sigue: “El guitarrista y compositor Hermelindo Ruiz Mestre, presentó su álbum (digital y físico) ‘Los fuegos de San Telmo’ un trabajo exquisito, donde expone su virtuosismo y genialidad. El músico nacido y criado entre los barrios montañosos de Perchas y Mirabales en San Sebastián, plasmó obras que presentó en los eventos ‘Tras la ruta de San Telmo’ con los conciertos ‘España y Puerto Rico: Entre los puentes de San Telmo’, bajo la dirección del director emérito de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Roselín Pabón. Además, participa en álbum, el guitarrista español Samuel Diz; y otro grupo de músicos. Sencillamente, una obra maestra”.

A lo largo del listado se destacan producciones como “Por la plena y otros asuntos”, de Los pleneros de la 21; “Legado”, de Plena Libre; “Afro Puerto Rican Jazz y The Bámbula Proyect”, de Alex “Apolo” Ayala; y “De Mayagüez”, de Henry Cole.

El quinto lugar lo ocupa la producción más comentada del año, “Debí tirar más fotos”, de Bad Bunny, con un laudo que destaca la fusión del reguetón con ritmos afropuertorriqueños como plena, bomba, música tradicional jíbara y salsa, para resaltar la identidad puertorriqueña y las luchas sociopolíticas del Puerto Rico en el pasado y el presente. “Considerado un disco de protesta y nostalgia patriótica, la presentación de esta obra incluye un despliegue multimedia (impreso y audiovisual) que invita a revisar la historia y repensarnos dentro de la situación económica y política que heredamos al nacer en este país”, lee el texto.

Otras producciones destacadas fueron “El Evangelio según la salsa”, de Jeremy Bosch; “Catalino: Canciones de Tite Curet Alonso”, de Humberto Ramírez, “Cuentos y remixes”, de David Rivera; “Cosa nuestra”, de Rauw Alejandro; y “The Latin Side of Jazz Guitar”, de Richard Peña.

El lugar número 12 de la lista lo ocupa la cantante iLe, con su muy sentido álbum “Como las canto yo”, que recoge sus interpretaciones de algunas de sus canciones preferidas, entre ellas boleros como “Tiemblas”, “Un amor de la calle”, “Si te contara”, y “Puro teatro”. El jurado de la fundación lo describe como sigue: “lejos de lo predecible, sus interpretaciones de estos clásicos atesorados ofrecen variaciones sutiles mientras aborda las melodías con reverencia y gracia. Si algo demuestra ‘Como las canto yo’ es la profunda comprensión de iLe sobre la mística del bolero. Una sesión elegante marcada por un sonido impecable en la voz encantadora de iLe”.

Siendo una de las tradiciones más longevas de la FNCP, la lista de producciones destacadas es una muy anticipada en el sector cultural y musical de Puerto Rico, pues busca darle un espacio necesario a una escena musical que brilla por su variedad, pero en la que no todos los artistas gozan del mismo reconocimiento y recursos. Este trabajo destaca grandes producciones, pero también hace una ventana crucial para que artistas del patio puedan también ser apreciados.

La lista completa de la fundación se puede encontrar en su página oficial, donde cada entrada cuenta con una descripción detallada de los méritos y elementos que, según los compiladores, hacen de cada una digna de ser destacada. Para ver la selección en su totalidad pueden acceder a prpop.org/2026/01/las-20-producciones-discograficas-mas-sobresalientes-de-2025/.